Бурмака рассказала о баллах национального жюри "Евровидения" для России

Украинская певица и участница комитета национального жюри Мария Бурмака прокомментировала ситуацию вокруг победы Джамалы и пересчета голосов, как того требуют некоторые страны.

Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

"Вот такие сейчас крики из России, если бы не национальное жюри, Лазарев бы победил! Вы даже себе не представляете, что мне пишут. Здесь посты, смски, ( трубку я не беру), контакты же в свободном доступе на сайте Евровидения, это как мне выдержать?! А еще и тут началось!! Друзья! Голосование жюри в этом году происходило совершенно так, как и предыдущие конкурсы, но изменился регламент, оно стало публичным. И по протоколу это не было "0" баллов-члены жюри выставляли баллы от "1" до "25", просто объявлялся только первых 10 мест. Моя оценка была 21. Были и более низкие оценки и выше. Средний балл-22. (Российское жюри ставило Джамале самые низкие баллы, 25-ки!!) У меня нет какого-то особого предвзятого отношения к Сергею Лазареву, он не делал антиукраинских заявлений и достойно воспринял результат, это на самом деле достойно уважения. Но насчет песни-было яркое шоу, но песня меня не впечатлила", — подчеркнула артистка.

Кроме этого, Бурмака прокомментировала самую высокую зрительскую оценку для конкурсанта от России. "Потом смотрела на сайте Евровидения оценки жюри других стран — Сергей Лазарев не вошел в 10-ку по результатам голосования жюри Франции, Бельгии, Голандии, Британии, Испании, Германии и еще 10 стран.. Ну а насчет 12 баллов зрительских — тут причин может быть много разных, включительно с особой любовью многих наших соотечественников к российскому поп продукта. Что еще хочется добавить - так это то, что до самого конкурса, мне неоднократно звонили, очевидно, пранкеры с какими-то провокационными текстами. И характерный акцент выдавал родину тех, кто звонил. Это вполне можно расценивать как моральное давление и это было очень неприятно", — отметила Бурмака.

Напомним, Бурмака предположила, что те украинские артисты, которые выступают в стране агрессоре, не мыслят себя украинцами.