Во Львове запретили концерты Ани Лорак и Таисии Повалий

Львовский областной государственный совет запретил выступать артистам, которые гастролировали по Российской Федерации.

Об этом сообщает zn.ua, ссылаясь на Львовский областной совет.

Во Львовской области, согласно решению облсовета от 7 июня, запретили выступать артистам, которые ездили на гастроли в Россию, оккупированный Крым, а также в самопровозглашенные республики на востоке Украины — ЛНР и ДНР.

"Запретить проведение во Львовской области концертно-развлекательных мероприятий представителям украинского и иностранного шоу-бизнеса, которые принимали участие в концертах, теле и радиопередачах, иных развлекательных мероприятиях на территории РФ, в Крыму и оккупированных районах Донецкой и Луганской областей во время фактической российско-украинской войны", — говорится в тексте решения Львовского облсовета.

Решение также предусматривает, что будет создана временная рабочая группа, которая и составит список "запрещенных" артистов. Список опубликуют в ближайшее время на сайте облсовета в открытом доступе.

Напомним, мэр Львова "забанил" Потапа, Лободу и SunSay.