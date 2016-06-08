Во Львове запретили концерты Ани Лорак и Таисии Повалий

А также артистам, которые гастролировали по Российской Федерации.
Львовский областной государственный совет запретил выступать артистам, которые гастролировали по Российской Федерации.
Об этом сообщает zn.ua, ссылаясь на Львовский областной совет.
Во Львовской области, согласно решению облсовета от 7 июня, запретили выступать артистам, которые ездили на гастроли в Россию, оккупированный Крым, а также в самопровозглашенные республики на востоке Украины — ЛНР и ДНР.
"Запретить проведение во Львовской области концертно-развлекательных мероприятий представителям украинского и иностранного шоу-бизнеса, которые принимали участие в концертах, теле и радиопередачах, иных развлекательных мероприятиях на территории РФ, в Крыму и оккупированных районах Донецкой и Луганской областей во время фактической российско-украинской войны", — говорится в тексте решения Львовского облсовета.
Решение также предусматривает, что будет создана временная рабочая группа, которая и составит список "запрещенных" артистов. Список опубликуют в ближайшее время на сайте облсовета в открытом доступе.