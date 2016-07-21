Одесский кинофестиваль показал, что украинцы будут ходить на национальное кино

За последние полгода в Украине выпустили 14 полноценных фильмов, а прокатчики уверены: украинское кино способно обыграть голливудских конкурентов.

Об этом пишет rbc.ua.

Как показал Одесский кинофестиваль 2016, национальное кинопроизводство продолжает набирать обороты.

Отличным примером для отечественных фильммейкеров служит Европа, где локальные ленты уже имеют в прокате кассу, значительно превышающую сборы американских блокбастеров на этих же территориях.

"У нас тоже такое возможно. Около десяти лет я снимаю жанровое кино, и столько же убеждаю кинотеатры в его успехе. Два моих последних фильма смогли отбить свой бюджет в Украине, и я считаю,что это победа! Нужно снимать как можно больше, но главное – качественно", ― считает автор нашумевших картин "Тени незабытых предков", "Штольня" и Selfieparty Любомир Левицкий.

По словам главы Госкино Филиппа Ильенко, сейчас в производстве находится более 50 фильмов, из них 20 — полнометражные игровые. Половина этих картин изначально задумывалась с прицелом на прокат.

Чиновник уверен, что украинцы будут ходить на национальное кино, так как оно ему близко.

"Люди всегда хотят видеть историю про себя, знакомые архетипы, знакомый юмор ― это легче воспринимается аудиторией", ― рассказал глава Госкино на одном из мероприятий Одесского кинофестиваля 2016.

В рамках кинорынка Одесского кинофесиваля 2106 кинопрокатная компания Multi Media Distribution представила сразу четыре разноплановых фильма. Все они выйдут на экраны в ближайшие полгода.

Напомним, Вакарчук сыграет главную роль в фильме Балаяна.