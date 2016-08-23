Новый хит Пономарева о национальном флаге порадовал поклонников: опубликовано видео

Известный украинский певец Александр Пономарев в День государственного флага порадовал поклонников песней о национальном флаге.

Композиция в сооавторстве Пономарева и Игоря Мамушева вышла хоть и торжественной, однако лирической и трогательной, пишет ТСН.

"Эту песню я посвятил сегодняшнему Празднику! С Днем Флага Украины!" — так подписал Александр опубликованное на собственной странице в соцсети видео.

Поклонникам Пономарева такой подарок пришелся по нраву, о чем они известили артиста в комментариях к свежему хиту.

"Вітаємо З Днем Державного Прапора України) Миру нам!) Слава Україні! Україні Слава!

Всім Її героям, дітям всім Її! Підіймемо гордо ми над головами", — написали в соцсети официальной группы Пономарева.

"После прослушивания этой песни мне тоже хочется любить Украину", — пишут подписчики в соцсетях.

Напомним, на Софийской площади в Киеве президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии поднятия Государственного флага.

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видео: youtube.com