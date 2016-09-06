Макс Кідрук: відмінності між заходом і сходом України не були такими критичними, щоб починати різню

На сайті "Главред" відбувся чат із письменником та мандрівником, автором першого українського технотрилера та бестселерів "Бот", "Твердиня", "Жорстоке небо", а також низки тревелогів Максом Кідруком. Спілкуючись із читачами, він розповів про підготовку до промо-туру українськими містами, який вже от-от розпочнеться, і під час якого він представить свою нову книгу "Зазирни у мої сни" (#ЗУМС), а також про геть новий твір, над яким тільки-но почалася робота, — повість "Не озирайся і мовчи". Крім того, Макс розповів, наскільки амбітною людиною він є в творчому плані, що було найважчим, а що — найнеприємнішим у його письменницькій кар'єрі, чи не шкодує, що не працює за фахом (інженера-енергетика), а також пояснив, чому не потребує натхнення під час роботи над книгами.

Проте Кідрук потішив своїх шанувальників не тільки творчими новинами, а й особистими — розповів про одруження, про те, куди й коли відомий мандрівник вирушить із молодою дружиною у "медовий місяць", а також запевнив читачів у тому, що ця подія, якщо і позначиться якимось чином на його творчості, то принесе тільки зміни на краще. (Принагідно "Главред" вітає Макса Кідрука і Тетяну Іллюк зі створенням сім'ї!:) )

Подаємо стенограму чату з Максом Кідруком.

Eugenia Virlich: Максе, щирі привітання з одруженням із Херсона! :) Таке питання: чи моніторив ти читацькі уподобання за регіональною ознакою? Наприклад, в одному регіоні більше люблять твої тревелоги, в іншому — трилери і т.д. Якщо так, то які результати? І ще таке: чи не плануєш найближчим часом малої прози? Себто збірки оповідань чи есеїв. Дякую і чекаємо на тебе в Херсоні!

Макс Кідрук: Дякую. На жаль, не моніторив, тому нічого не можу сказати. Збірки оповідань у планах нема. Поки що маю в голові достатньо "великих" історій.

Iryna: Максиме, наскільки ти амбітна людина у творчому, професійному плані? Які "еверести" в літературі прагнеш підкорити (отримати якісь премії, видаватися N-ними тиражами, спілкуватися "на ти" з Кінгом тощо)?

Макс Кідрук: Достатньо амбітна. Ок, напевно, дуже амбітна. Просто не розумію, як можна інакше, як братися за будь-що, не мріючи про досягнення?

Богдан Ковальчук: Максиме, по-перше, вітаю з тим, що нарешті існує родина Кідруків. По-друге, цікавить орієнтовна ціна на ЗУМС у книгарнях і, власне, коли вона надійде у продаж. Дякую, друже!

Макс Кідрук: Дякую! Про ціну точно сказати не можу — це залежить від конкретних книгарень. Гадаю, близько 90 гривень.

Vadym Didyk: Макс! Вітаю з одруженням і новою книгою! :) У мене таке питання: ти колись казав, що не граєш в ігри на ПК, а Інтернет — це зло, яке заважає продуктивно проводити час. Скажи, а зараз ти вважаєш так само? Зі свого боку скажу — ти досить активний в соціальних мережах. Навчився поєднувати творчість та Інтернет, чи "таки засмоктало в мережу"?

Макс Кідрук: Дякую! Так, я досі вважаю, що Інтернет — це зло. А соцмережі — взагалі лють люта. Але й без них ніяк, ти ж розумієш. Тому мені довелося навчитися поєднувати роботу із брьоханням в мережевому болітці. :)

Irchuk Jaroslavivna: Максиме, яку книгу на наступний рік плануєш написати?

Макс Кідрук: Повість "Не озирайся і мовчи". І ще дуже сподіваюсь на перевидання "Любові і піраній".

Serhiy Herts: Розкажи про свій звичайний робочий день в процесі написання книги. І ще — за який футбольний клуб вболіваєш? Або улюблений вид спорту? Чи плануєш додавати його в епізодичні сцени своїх книг?

Макс Кідрук: 09.00 - 10.00 — прокидаюсь, приймаю душ, снідаю.

10.30 - 14.30 — пишу.

14.30 - 15.30 — обід, Інтернет. :)

16.00 - 20.00 — пишу, редагую.

20.30 - 22.00 — прогулянка, кіно

22.30 - 02.30 — читаю.

Улюблений вид спорту — американський футбол. Вболіваю за New England Patriots і ще трохи за Jacksonville Jaguars.

Прапор Едуард: Не секрет, що друковані книги досить дорогі. А коли вони стануть доступнішими?

Макс Кідрук: Як на мене, неправильно ставити питання про доступність чи недоступність книг. В Україні ціна на книги є вкрай низькою порівняно з Чехією, Польщею, Словаччиною та навіть із Росією. Якщо ви вважаєте, що якась книга коштує надто дорого, просто не купуйте її. Ринок сам усе поставить на місця.

Роман Литвиненко: Максе, скільки книг на рік читаєш?

Макс Кідрук: Ціль — сотня. Але, як правило, не дотягую. Загалом десь вісімдесят.

Petro9: Чи є у тебе якісь хобі і захоплення поза писаниною і зніманням відео до буктрейлерів? Чим відволікаєшся і на що переключаєшся від письменницької і довколаписьменницької роботи?

Макс Кідрук: Мене чудово відволікає читання. Або перегляд матчів NFL.

А хобі — так, напевно, це колекціонування холодної зброї та моделей пасажирських літаків.

Petro9: Максе, звідки беруться ідеї до твоїх книжок? Що і хто тебе надихає? І як справляєшся з періодами, коли не хочеться писати (такі здається, є в усіх письменників).

Макс Кідрук: Ідеї просто приходять. Я не знаю звідки. Вони просто з'являються у голові, і часом я думаю, що це якесь довбане диво. Також дуже допомагають подорожі та читання інших книг. Натхнення не потребую. Мені просто подобається те, що я роблю. :)

Dariya: Найщиріші вітання з одруженням. А куди відомий мандрівник їздив із молодою дружиною у медовий місяць?

Макс Кідрук: Медового місяця, по суті, не було: на носі тур із новою книгою і, відповідно, дуже багато роботи. Ми лише на кілька днів з'їздили до Карпат. Справжній медовий буде взимку. У січні, напевно.

Dariya: Дуже скучила за "Навіженими" — кумедні, цікаві й купа пригод. З усіх ваших книг вони мені найбільше подобаються, бо технотрилери мені не дуже йдуть. Так от, коли буде продовження пригод Макса і Тьомика, і куди вони поїдуть?

Макс Кідрук: Я вас розумію, але, на жаль, таких, як ви, не так багато. Є чимало людей, які вважають, що "Навіжені" — це дно. :) Хоча важливіше, мабуть, те, що я сам виріс — і як читач, і як автор. Це не означає, що "Навіжених" не буде дописано — третина "Бразиліади" вже який рік лежить у мене "в шухляді". Просто наразі мені цікавіші більш серйозні історії. Тому — сорі, але доведеться почекати. :)

Alia: Максе, чи довелося тобі хоча б день працювати за своєю освітою (інженер-енергетик же, правильно?)? :)

Макс Кідрук: Навіть якщо не брати до уваги викладання в КПІ — так, довелося. Зараз уже не можу пригадати скільки точно часу (півроку, може, рік), але працював. Проектував і власними руками монтував системи опалення. Радий, що це в минулому. :)

Alia: Максе, яка країна з тих, що ти відвідав, видалася тобі найекзотичнішою і чому? Куди дуже кортить повернутися, і не раз? Яка — є наступною у твоїх планах, куди подорожуватимеш?

Макс Кідрук: На сьогодні найбільш екзотичною, напевно, є Ангола. З тієї причини, що потрапити туди дуже непросто. Кортить повернутися на острів Пасхи. І я точно туди повернусь. Про наступну країну точно зможу сказати наприкінці вересня. Зараз із дружиною лише придивляємось. Але це точно буде щось неблизьке. Дуже неблизьке. :)

Pavlo Vyhriy: Коли буде "Бот-3"?

Макс Кідрук: У 2021-2022-му, не раніше. До того ще буде багато хороших історій.

Alionka Bondareva: Максе, по-перше, хочеться подякувати за творчість! Книги нереально захоплюють із перших рядків:) А питання такі… Який твій улюблений фільм та книга? Улюблене місто України? Який твій улюблений письменник? Чи траплялись якісь містичні історії під час написання ЗУМС? Бажаю і надалі творити:) Саме твої книги повернули мені любов до читання, і тепер я не уявляю своє життя без них, хоча до цього літа багато років не читала художньої літератури. Дякую!

Макс Кідрук: По-перше, дякую, що читаєте.

Стосовно улюбленої книги — відповісти важко. Дуже багато читаю, і з часом смаки змінюються. Останнім часом усе частіше у власні топи вибиваються науково-популярні видання. З останнього, що справило враження: "Мовчання ягнят" Гарріса, Гарпер Лі "Убити пересмішника", Дженіфер Іґан "Час сміється останнім".

Стосовно фільмів — навпаки — дивлюся дуже рідко, але через те також важко назвати якийсь один, що був би незмінним №1. Ну, може, хіба "Кримінальне чтиво", "Авіатор"...

Улюблене місто — Рівне.

Містичні історії під час написання ЗУМС розповідатиму на презентаціях. :)

Vasyl: Що для тебе є критерієм успішності книги? Кількість проданих примірників, фідбек від читачів...? Чи завжди тиражі і продажі говорять про справді якісний талановитий твір?

Макс Кідрук: Усе разом: відгуки читачів, наклад, критичні рецензії. Зрештою, власна оцінка написаного — це суб'єктивно, але все одно важливо.

Так, ви маєте рацію: великі тиражі не завжди говорять про якість твору. Найбільший бестселер може бути найсмердючішим лайном. Утім, це правило не працює у зворотному напрямы: я практично не зустрічав по-справжньому великих книг, які були б опубліковані мізерними накладами. Якщо історія хороша, її завжди читатимуть.

Omega: Максе, під час турів із новими книгами, ти, напевно ж, об'їздив більшу частину країни. Скажи, будь ласка, чи справді українці сходу та заходу настільки різні, за твоїми спостереженнями? Раніше, до всіх нинішніх трагічних подій, ти особисто помічав загрозливі відмінності в менталітеті, культурі чи світогляді, які тепер призвели до вибуху, до війни? Чи розмови про суттєві відмінностями між східними і західними українцями — це міф, на якому спекулюють невідповідальні та необачні політики?

Макс Кідрук: Трохи неприємна тема, правда? Але, думаю, не повідомлю вам нічого нового, написавши: так, відмінності є. Чи існували ці відмінності до початку російсько-української війни? Так, беззаперечно. Та чи були вони настільки критичними, щоб починати різню, в якій загинуло вже майже десять тисяч людей? Ні, звісно, ні...

Lika: Чимало наших письменників паралельно працюють і в царині журналістики. Чи ведете ви колонки в якихось виданнях, чи, можливо, плануєте?

Макс Кідрук: До травня 2016-го я писав колонки для чоловічого журналу XXL. У травні припинив за власним бажанням. Доходів із книг мені цілком вистачає.

Lika: Вам доводилося писати "в стіл", є твори, які поки що лежать, чекаючи свого часу? Чи у вас так не буває?

Макс Кідрук: Маю два романи, які були написані ще до "Мексиканських Хронік". Вони не видані і ніколи не будуть видані, бо вони нікудишні. Після "Хронік" — усе, що пишу, без проблем знаходить і видавця, і читачів.

Nemo: Максе, а як щодо сценаріїв? Нема у планах створення кіносценаріїв, щоб в Україні з'явився свій крутий трилер?

Макс Кідрук: Перш ніж починати працювати над сценарієм, потрібно почати роботу над фільмом. Для цього потрібна велика команда і, безперечно, чималі фінанси. Якщо хтось виявить бажання зняти фільм за моїми історіями, я буду радий приєднатись до проекту. Сам же, гадаю, ви самі це чудово розумієте, навряд чи можу що-небудь зробити.

Ivan Rublenko: Максе! Нещодавно всю літературну спільноту України ошелешила новина про одруження Кідрука. Проте твоя рання творчість та багато інтерв'ю насичені заявами про небажання швидко йти під вінець, так "губити молодість", і, взагалі, "дівчат треба тримати на відстані". Що сталося зараз? І чи змінилися ще якось твої погляди на життя? І головне для фанатів: як твій теперішній стан вплине на творчість? До речі, останнім часом зовсім нічого не чути про твої мандрівки. Де був останній раз, і чи є якісь задуми на майбутнє? Які творчі плани після #ЗУМС. Можливо, є якісь проекти поза написанням книг?

Макс Кідрук: Мені 32. Трохи не в тему вже говорити про губити "молодість", ні? :)

Стосовно впливу на творчість — не переймайтеся. Моя дружина і взагалі вся моя родина розуміють, чим я займаюся, і в усьому підтримують мене. І я це дуже ціную. Тому коли щось зміниться, то лише в кращий бік.

Творчі плани: працюю над новою книгою. Так було завжди і завжди буде: одночасно із початком промо-туру я розпочинаю роботу над новою історією. Це буде повість під назвою "Не озирайся і мовчи". Головний проект поза книгами — це, звісно, лекції Quantum.

Alex Berehiy: Макс! Для початку вітаю з весіллям! Чи плануєш відвідати м. Дніпро з презентацією ЗУМС?

Макс Кідрук: Дякую. Працюємо над цим. Розклад туру буде опубліковано 6 вересня.

Romaniya Strots'ka: Максе, я теж приєднаюся до подяк, бо є за що. :) І моє питання таке: більшість письменників закінчення своєї роботи над романом відзначають певним ритуалом. Наприклад, головний герой Кінгового роману "Мізері" після завершення рукопису випивав коньяк і викурював одну сигарету (якщо не помиляюсь). Андрій Любка перед здачею рукопису в друк спалює всі свої чернетки-нотатки. В тебе щось таке є? І, взагалі, ти — забобонна людина? Віриш у якісь прикмети, "знаки долі"? До зустрічі на автограф-сесії на Форумі видавців! :)

Макс Кідрук: Останнім часом я купую науково-популярних книг про будову всесвіту, квантову теорію, критичне мислення і т.п. точно не менше, ніж художніх. А сама згадка про саєнтологів, мормонів, креаціоністів та іншу нечисть викликає нервове посмикування. Тому — ні, я не забобонний.

Чи є якийсь ритуал? Навряд. Після надсилання рукопису до видавництва я збираюся з дружиною і Марком Оплачко і ми вигадуємо всілякі ніштяки до майбутнього промо-туру. А потім берусь за нову історію. Отакий ритуал. :)

До зустрічі!

YanSzczetynsky: Макс, 1) назвіть свій стандартний розпорядок дня (детально) у час, коли ви не їздите по Україні. 2) Як буде називатися наступна книга, у якому жанрі вона буде написана? 3) Коли ви відчули, що у вас кардинально міняється життя і ставлення до нього? Яка подія вплинула на ваше життя, окрім подорожей і навчання у Швеції? 4) Чи важко було збирати людей на презентації найперших книг? 5) Як ви отримали грант на навчання у Швеції та де дізналися про можливість навчання у Швеції? 6) Які неприємні випадки були на презентаціях?

Макс Кідрук: 1. Залежить від міста. Іноді буває лише презентація. Але частіше це: інтерв'ю, виступ, інтерв'ю, телебачення, обід, виступ, інтерв'ю, спати. Якось так.

2. "Не озирайся і мовчи". Жанр?.. Просто хороша історія. Про двох підлітків. І паралельні світи.

3. Десь одразу після 30-ти. Що стало причиною?.. Не знаю. Можливо, вік. Можливо, серйозніші книжки. Мені важко відповісти кількома словами. Запитайте під час презентації. :)

4. О, так, бляха, це було найважчим за всю кар'єру.

5. Дізнався від професора з КПІ. Просто подав заявку до Swedish Institute.

6. Порожній зал. Навряд чи може бути щось іще більш неприємним. :)

Сергей Обидный: Макс! У мене нема запитань. Я прочитав дві твої книги "Бот" і "Парадокс". Хочу тобі подякувати за твою творчу діяльність. Написано живо і сучасною молодіжною мовою, а це важливо. Твори ще! Дякую!

Макс Кідрук: Дякую, що читаєш. :)

Andriy Gorbunov: Чи буде другий сезон проекту Quantum?

Макс Кідрук: Так. Плануємо на осінь-весну 2017-го. Ідеї в мене є, і вони круті. Усе залежить від того, як складеться з часом.

Rianochka Podarueva: Начну сразу с вопросов. :) 1. Работал ли ты уже над книгой "Бот"? 2. На презентации книги "Жорстоке небо" ты сказал, что есть планы снять фильм по книге "Бот" , будет ли это воплощено в жизнь? 3. Когда ты будешь в Киеве? Я обожаю все твои истории, спасибо большое за твои старания!

Макс Кідрук: 1. Йдеться про "Бот-3"? Іще ні.

2. Планував не я, а продюсерська агенція. Далі розмов справа, на жаль, не просунулася.

3. Наприкінці вересня заплановано презентацію ЗУМС. Стежте за анонсами.

Дякую, що читаєш. :)

alex_velikolepnyy: Созрели такие вопросы. 1. Будут ли еще выложены в Сеть твои лекции Quantum? 2. Зная твои порывы к работе, уже начал работу над новой книгой?

Макс Кідрук: 1. Так, згодом ми викладемо всі сім лекцій.

2. Уже працюю.

Alla Onyshchuk: Почну з подяки за неймовірні історії, від яких неможливо відірватися. Отже, можеш скласти список десяти саме твоїх власних трилерів? І можеш дати конкретні поради при написанні (сорі за тавтологію) трилерів? І які можеш дати поради при створенні історії молодим письменникам? Ще одне запитання — можеш розказати про твою думку що до кінематографу і скласти маленькій список улюблених фільмів та серіалів? Після написання "Бот-2" одразу було оголошено про #ЗУМС, а про його наступника все ще не було оголошено, то ж яка буде робоча назва та жанр наступного чуда? Ще я наткнулася на дуже старе інтерв'ю, де ти казав про те, що у "Бот-2" будуть відбуватися події у Анголі, а не у Ґуаякілі, що стало причиною зміни місця події? Вибач за велику кількість запитань, але запитала про все, що хотів. :)

Макс Кідрук: То справді трохи багато запитань. Але спробую...

Отже, порада початківцям: більше читайте. Читайте перед сном, після пробудження, на парах, у транспорті, на ході, під час їжі — всюди, де тільки можете. І пишіть. Слово за словом. Так це працює, ніяк інакше. :)

З останніх трилерів, які читав, можу порекомендувати "Каньйон Тиранозавтра" Дугласа Престона, серію про агента ФБР Пендергаста від Престона та Чайлда, Уілбур Сміт "Око тигра" (нещодавно КСД видало українською).

Про нову книгу вже писав вище — називатиметься "Не озирайся і мовчи".

Улюблені фільми також згадував. :)

Стосовно Анголи... не пригадую. Можливо, ти дещо плутаєш, я від початку роботи над "Бот-2" мав намір писати про Ґуаякіль та Еквадор.

Igor Romaniuk: Коли третього "Бота" плануєш дописувати?

Макс Кідрук: Не раніше 2021-го. :)

Mykola Pyroh: Максе, бачив світлину з видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га", чи не плануєш видаватись там, адже якість продукції у них на порядок вища за КСД?

Макс Кідрук: У книги "Зазирни у мої сни" тверда обкладинка і чудовий папір — скоро матимете змогу переконатись. Утім, був би радий співпрацювати із видавництвом "А-ба-ба-га-ла-ма-га" також. Час покаже.

Слава Усупов: Максим — ти крутий хлоп. Я твій фанат. Вітаю з весіллячком. А питання задавати не буду, бо я все про тебе знаю. :)

Макс Кідрук: Ок, дякую. :)