Александр Невзоров: Лучше всего с Россией расправляется Кремль

Если Россия изменится, она потеряет смысл своего существования и распадется, считает российский публицист Александр Невзоров.

Об этом пишет gordonua.

Президент России Владимир Путин уверенно ведет страну к гибели. Такое мнение во время лекции "Искусство оскорблять" высказал российский публицист Александр Невзоров.

"По поводу "крымнаша" никакого просветления не произошло. Никто во всей стране не понял, что за этот курортик придется так дорого платить", — отметил он.

Публицист подчеркнул, что Россия платит за аннексию тем, что она изолирована от цивилизационных процессов, и у нее опять испорчена репутация.

"Как у вас в квартире оказался бы сосед, который склонен в соседней комнате разводить на паркете костры, вырезать печень кому-нибудь, случайно столкнувшись ночью в туалете. Понятно, что никто этому образованию существовать не позволит", — пояснил он.

Публицист добавил, что ему интересно, как в мире будут расправляться с РФ.

"Хотя сейчас, на мой взгляд, лучше всего с Россией расправляется Кремль. Дело в том, что никто, кроме сегодняшнего Кремля, не может вести Россию к гибели так красиво, так уверенно и так артистично, как это делает Путин. Дело в том, что если Россия изменится, она полностью потеряет смысл своего существования и распадется. Если она не изменится, то она распадется, потому что это чудовищное образование никому в мире, в общем, не нужно", — подытожил Невзоров.

Напомним, Шендерович подвел итоги правление Путина: почему последняя сволочь непременно в первых рядах.