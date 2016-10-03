Анастасія Приходько: "Я себе не продаю"

На сайті "Главред" відбувся чат зі співачкою Анастасією Приходько. Спілкуючись із читачами, вона розповіла, що з побаченого на передовій на Донбасі її найбільше вразило, що спонукало перейти у спілкуванні на українську мову, чому вона не хотіла б жити деінде, окрім України, чи продовжує спілкуватися з російськими колегами по сцені, а так, що може змусити її взяти до рук зброю. Окрім того, Анастасія вже зовсім скоро представить нову відеороботу на пісню "Луна-ностальгія" — як народилася ця пісня, чому присвячена, хто працював над кліпом на неї, а також чому цей кліп є особливим для самої співачки.

Представляємо стенограму чату з Анастасією Приходько.

Tomas: Що можуть і мусять робити митці, зокрема, й артисти, аби повернути уми мешканців Донбасу до України?

Анастасія Приходько: Все, що ми зараз і робимо. Так, зокрема, я почала вивчати українську мову, записувати пісні українською, почала створювати тексти українською, спілкуватися. Окрім того, беру участь у заходах на підтримку України, і багато наших митців та акторів долучаються до таких заходів. Саме такі люди, як на мене, зараз і творять історію, намагаються зробити все, що в їхніх силах, щоб українська культура була не тільки в Україні, а й поза її межами.

380930415862: Какая песня планируется следующей после "Луна-Ностальгія", когда это примерно будет?

Анастасія Приходько: Буквально вчера (29 сентября, — Ред.) мы записали песню. Автор текста и музыки — я. Песня называется "Тримай" (я сейчас пишу только на украинском языке).

Также вскоре выйдет саундтрек к фильму про 90-й батальон, премьера которого не за горами. Я исполняю саундтрек "Я піду за сонцем", он выйдет в октябре. Автор музыки и текста — Тигран Григорян.

380930415862: Настя, хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы есть, за ваше творчество! Вы очень красивая и невероятно сильный человек. Очень нравится ваш новый стиль, понравилась песня "Луна-Ностальгія". Когда уже будет клип? Очень ждем.

Анастасія Приходько: Вот уже остались считанные дни до премьеры клипа. Потерпеть осталось чуть-чуть. :)

Liliana: Ви раніше заявляли, що ніколи не мали продюсера. Чи зараз також самостійно займаєтесь своєю музичною кар'єрою, і як вдається поєднувати її з сімейними справами і обов'язками?

Анастасія Приходько: Зараз я працюю без продюсера. І так уже з 2009 року — з моменту розставання з Костянтином Меладзе. Люди, які зі мною працювали, ніколи не були продюсерами, хоча вони себе так називали. Я сама собі продюсер і маю біля себе прекрасних людей, які допомагають мені створювати музику й образи. Тож свою кар'єру я будую сама з 2009 року і нікому нічого не винна.

Liliana: З ким із російських артистів ви зараз спілкуєтесь? Якщо такі є, то які теми для розмов?

Анастасія Приходько: З російських артистів я ні з ким наразі не спілкуюся. Багато кого знаю, багато з ким спілкувалася раніше... Якщо вони приїдуть до України, мені цікаво, як вони будуть поводитися.

Petro: Настю, перепрошую, що запитую про крайність... а Ви б могли взяти до рук зброю, аби захистити свою землю? І якщо так, то яка межа має бути перейдена, коли Ви не зможете вчинити інакше?

Анастасія Приходько: Думаю, що змогла б. Кожна мати може взяти до рук зброю, якщо буде загроза її дітям. Якщо мені доведеться захистити свій дім, власних дітей, свою сім'ю, то зроблю і це. Адже нічого важливішого, аніж це, нема.

Dinka: Ви, як ніхто, часто буваєте на Донбасі. Що там вас найбільше вражає, якісь конкретні історії, долі, випадки? Бувало страшно під час перебування там?

Анастасія Приходько: Мені складно їздити на Донбас, бо я зустрічаю різних людей із різними поглядами. Мені дуже боляче, коли замислююсь над тим, що відбувається зараз у країні. Навіть не знаю, як передати. Просто не думала, що таке може бути в нашій країні.

Вражає, що є люди, які втратили свій дім, навіть своє життя та історію, яка в них була, адже вони десь зростали, у них були свої місця, перші побачення, дні народження дітей. А тепер усе це зруйновано, і їм доводиться зараз шукати нові місця для життя, будувати все від початку.

Звичайно, мені бувало страшно. Особливо на лінії розмежування чи в бліндажах (часто туди не можна було їхати, але хотілося обігріти всіх любов'ю та шаною). Проте хлопці мене захищали та оберігали — тому я зараз сиджу тут. Велика їм дяка за це.

Dinka: Анастасіє, великий респект Вам за те, що зараз усе частіше, якщо не завжди, принаймні під час інтерв'ю, говорите українською. Розуміє, що це не найголовніше, важливіші — справи і зміст того, що говориться, але все-таки... Що для вас стало останньою краплею, що змусила вас перейти на спілкування українською?

Анастасія Приходько: Дякую за запитання, тому що мені вкрай складно дається спілкування українською мовою, але я вчу, говорю нею, вдосконалюю. Тож, коли я неправильно вимовляю слова, мені важлива ваша підтримка.

Вивчаю українську мову вже майже рік. Чому? Я просто намагаюся сама зробити все від мене залежне, щоб бути корисною своїй землі. Зараз хлопці воюють за незалежність держави, віддають життя. І ми боронимо Україну, країну, яка має власну мову. Тож маємо говорити українською. Це і є, в тому числі, повага до хлопців.

Раніше ми якось жили, і ніколи не виникало питання, якою мовою спілкуємося — і все було в порядку. А зараз треба вивчити власну мову, спілкуватися нею. Саме тому зараз пишу і говорю українською.

Tarass: Насколько комфортно вам сегодня реализовываться как артистке в Украине, когда все делятся на "своих" и "чужих"? Не возникает желание эмигрировать за рубеж?

Анастасія Приходько: Нет, желание эмигрировать не возникает. Все решает любовь и уважение к стране, а еще личная история. У меня с Украиной связано все: первая любовь, рождение детей и так далее. Я не могу бросить все и уехать. Вернее, могу, но — зачем? Мне нравится совершать хорошие поступки здесь, поддерживать людей. Зачем уезжать? В какую бы страну мы ни приехали, мы будем чужими. Я знаю, что такое жить в другой стране. Так что какаю бы ни была родная страна, она мне нравится, здесь мой дом.

winter_breeze: Дорогая Настя, я являюсь уже очень давно поклонником вашего творчества, постоянно слежу за вашей творческой деятельностью и, конечно же, восхищаюсь вашим уникальным голосом. Вы действительно уникальный исполнитель, ни на кого не похожий, я бы даже сказал самобытный. Но спросить я вас хотел бы о другом — вы очень часто в интервью затрагиваете тему политики и делитесь своей гражданской позицией. Скажите, разве артист не должен нести доброе, вечное и быть своеобразным "посланником мира"? Безусловно, я уважаю вашу политическую позицию, равно как и позицию ваших политических оппонентов. Но вопрос в том — стоит ли артисту — человеку публичному и влияющему на мнение многих людей — так открыто и однозначно высказывать свое мнение по поводу политики? Ведь многие исполнители остаются максимально политкорректными и уходят от вопроса, оставаясь вне политики. Они делают это намеренно, считая, что политике не место в мире музыки. А как считаете вы? Заранее вам спасибо за ответ!

Анастасія Приходько: Любой артист, любой творческий человек, у которого есть поклонники, уже на виду, за его высказываниями и поступками будут следить. Не все же упирается в то, какой помадой пользуемся, одежде каких брендов отдаем предпочтение, как проводим время. Есть и человеческая позиция. Я ведь не политик, я не рассуждаю о зарплатах и пенсиях. Я просто поддерживаю наших мужчин, которые сейчас на фронте, я участвую в благотворительных акциях, чтобы помочь тем, кто нуждается в этой помощи. Публичный человек, в любом случае, будет привязан к политике: всегда есть выбор — Майдан и антиМайдан. Артисты, которые думают, что несут добро, поддерживая акции со словом "анти", ошибаются.

Надо творить добро, а не продаваться — тогда у нас все будет хорошо.

Kuzia: Що б ви хотіли змінити в правилах українського шоу-бізнесу? Чи є якісь речі, які вам заважають нормально працювати, творити?

Анастасія Приходько: По-перше, я не належу до шоу-бізнесу. Я — творча людина, яка намагається достукатися до сердець людей, яка переймає на себе біль людей. Я хочу бути провідником і створювати музику, яка буде маленьким саундтреком до життя людей. Для мене важливо мати спільне розуміння зі своєю публікою, а не просто слідувати за музичною модою. Для мене головне — справжність.

Iryna: Чи існують для вас у творчості якісь табу? А в просуванні себе як артиста? Наприклад, відверті фотосесії, епатажні витівки, гучні скандали тощо?

Анастасія Приходько: Звичайно, є табу. Загалом, у мене була одна фотосесія 2007 року, коли я ще була на контракті. Дуже шкодую, що тоді у мене не було таких мізків, як зараз. Адже відколи я працюю сама, у мене нема відвертих фотосесій, дурної поведінки. Переконана, що людина, яка співає про справжнє, не може роздягатися і бути на обкладинці журналів голою. Я не можу собі такого дозволити.

Artem: Расскажите о вашем детстве. В какие игры играли? Воспитывали вас в строгости? Наказывали? На какие оценки учились?

Анастасія Приходько: Детство у меня было веселое — меня воспитывал дед: в семь вечера домой и спать. Вседозволенности и развязанных рук не было. Деда умел правильно проводить время: он водил меня по культовым местам Киева, водил в музеи, в лес собирать грибы и ягоды. Он стал другом.

В какие игры играла? В "резинку" прыгала, в "классики", играла в прятки... Нормальное детство — без айфонов. :)

Наказывали ли? Святое дело! Я могла довести до белого каления. Меня ставили в угол, то есть лицом в угол. А стоять целый час и наблюдать угол было выше моих сил. Но помогало.

Что касается оценок, то я — круглый троечник. Из таких людей — из троечников — как раз и получаются творческие и интересные личности. :)

Artem: Блиц. Ваша любимая книга? Любимый фильм? Любимый цвет? Любимое животное? Любимое мужское имя? Женское? Любимый салат? Любимая страна? Любимый вид отдыха? Любимое время суток? И любимое место дома?

Анастасія Приходько: Книга — Куприн "Яма".

Фильмы — "Титаник", "Леон-киллер", "А зори здесь тихие".

Цвет — черный, белый и серый.

Животное — кисюня.

Мужские имена — Михаил, Александр, Гордей.

Женские — Нана, Анастасия, Наталья.

Салат — "Оливье".

Страна — Украина.

Любимый вид отдыха — ничего не делать.

Время суток — ночь, скорее всего.

Место дома — кухня.

Iryna: Настю, скільки у ваших піснях автобіографічного, скільки — просто гарних вигаданих історій?

Анастасія Приходько: Жодної вигаданої історії нема. Не знаю, як писати від третьої особи. У мене такого ніколи не було. Тому я пишу, так би мовити, із себе — те, що я пережила, що у мене було в житті, про те і пишу.

Borys: Коли ця війна на Донбасі припинила для вас бути чимось віддаленим, а стала особистим, коли не можна було лишатися осторонь і мовчати або говорити "я за мир і понад політикою"?

Анастасія Приходько: У мене ніколи не виникало такого питання, і не було такого моменту. Бо маю таку позицію від початку — від Майдану, від анексії Криму і від перших днів війни.

Artem: Вы всегда в прекрасной форме? Как следите за собой? Какие диеты? Спорт? Косметика?

Анастасія Приходько: Для меня крайне тяжело держать себя в прекрасной форме. Наверное, всем тяжело держать себя в руках. А я — гурман, очень люблю поесть. И если я голодная, то для меня это конец света. Никогда не могу отказать себе в десерте, то есть могу остаться без завтрака, без обеда или без ужина, но съем два куска торта.

Как слежу за собой? Да как любая женщина, слежу — за волосами и кожей. Масочки из огурцов не делаю. А еще у меня на кухне стоят весы и, если вдруг захотелось поесть в 12 ночи, — встал на весы, и все.

Когда болею, никаких диет не придерживаюсь. Позволяю себе есть все. В целом же, просто правильно питаюсь. Завтрак начинаю со стакана воды. Ограничиваю себя в хлебе, не ем жареного. Жареную картошку ела, наверное, лет пять назад.

Спорт? Если в моем графике появится еще и спорт, это будет уже фанатизмом. Мне не до спорта. Сейчас я в очках, потому что болею.

Косметика? Самый минимум. Все поклонники знают, что я практически не крашусь.

Alia: Анастасия, иногда складывается впечатление, что в последние два с половиной года вы, в отличие от большей массы наших артистов, чаще выступаете в прифронтовых городах или на передовой, или перед военными, чем в спокойных тыловых городах. Так ли это? Что служит для вас внутренним импульсом ехать выступать туда, где опасно, где, наверняка, концерт будет благотворительным (то есть себе в убыток) и т.д.? Спасибо за вашу позицию и ваши дела!

Анастасія Приходько: Я выступаю везде. Просто я считаю, что гражданин своей страны, где идет война, обязан поддерживать людей, воинов, которые охраняют наш покой. Мы сидим сейчас в редакции, общаемся, а ребята на передовой делают все для того, чтобы наши дети росли в мире и любви. Потому каждый нормальный человек должен что-то сделать, что-то внести для того, чтобы мы жили в мире.

Artem: Анастасия, подскажите, есть что-то, за что вам стыдно?

Анастасія Приходько: Нет. Все это опыт, и я благодарна, что он был. Главное — дальше не наделать ошибок. А в молодости все простительно.

Artem: Вы много путешествуете? В каких странах были? Что больше всего удивило и запомнилось от заграничной поездки? И еще помните вашу первую страну и первое ощущение? Что поразило тогда?

Анастасія Приходько: Первая страна, которую я посетила, — Болгария, город Варна. Мне тогда было 16 лет. Это был первый конкурс, где я завоевала на международном фестивале третье место.

Я бывала как минимум в 20 странах: Швейцарии, Канаде, Беларуси, Казахстане, Америке... Перечислять и перечислять.

Artem: Вы хорошая хозяйка? У плиты любите постоять? Ваше фирменное блюдо? Поделитесь рецептиком? И что самое необычное в жизни пробовали? Ваше любимое блюдо из детства?

Анастасія Приходько: Я не могу оценивать, хорошая ли я хозяйка. Но я знаю, что хорошая — муж же кушает. Если бы муж не ел, значит, все, пиши-пропало. :)

Я обожаю стоять у плиты, я так релаксирую — это не сарказм. Очень люблю готовить, люблю принимать гостей, люблю накрывать столы на всех.

Фирменное блюдо — фаршированная рыба. Если я расскажу, что надо делать, вы не поймете, ведь если я скажу, что "с рыбы надо снять чехол", то будет не ясно, о чем речь... Но этот рецепт можно найти в Интернете.

Самое страшное, что я пробовала, это устрицы. Даже лягушачьи лапки — ничто, по сравнению с пищащим существом, которое надо съесть. Ничего страшнее не было! Я не понимаю сочетания шампанского и устриц! Оно же склизкое...

Блюдо из детства — это макароны с сосиской. Люблю до сих пор. Если хотите, чтобы у меня враз улучшилось настроение, приготовьте мне это. :)

Artem: Анастасия, здравствуйте. Расскажите, о чем ваша новая песня "Луна-Ностальгия"? Как пришел дар писать песни? Самое необычное место, где в голову пришла музыка или слова? На продажу песни пишете? Сколько сейчас в среднем стоят хорошие песни?

Анастасія Приходько: Я себя не продаю. Я не буду продавать свои песни, потому что я не "поэт-песенник". Это — моя история, потому не думаю, что кто-то другой сможет передать ее, не прожив ее. Когда у меня будет творческий вечер, я буду смотреть, кто будет петь мои песни, а кто не будет. :)

"Луна-Ностальгия" слушается легко, но в ней глубокий смысл. У каждого бывает момент, когда остаешься один, когда полная записная книжка номеров, а позвонить некому. В таком состоянии начинаешь копошиться в своей голове, вспоминая те или иные моменты. Обычно происходит ночью. И тогда своего рода собеседником становится Луна. Луна в этой песне — это будто твой друг, которому рассказываешь все.

Начала писать песни еще в 2009 году, когда пришла к Косте Меладзе с песней "Любила", он сделал аранжировку, но… что-то пошло не так. Тогда я начала писать музыку к разным песням. А вот совсем недавно я поняла, что мне есть что рассказать своему слушателю. Потому я вновь взяла бумагу и ручку — начала писать. Сидя на той же кухне, готовя любимый пирог, накатила депрессия, начала себя накручивать — так родилась песня "Крила". Там есть слова: то "сорви с меня крылья", то "оставь мне крылья". Все как в женской депрессии. Вообще, как только беру ручку и напишу строчку, не могу остановиться. Наверное, просто дано писать. Мне нравится это делать.

Alia: Расскажите о вашем новом детище — песне "Луна-ностальгия"... Ностальгия — по чему? Какая история этой композиции? Правда ли, что песня писалась буквально за полчаса? Будет ли на нее клип?

Анастасія Приходько: Остались считанные дни до премьеры клипа. Песня "Луна-Ностальгия" действительно написалась за полчаса. Меня тогда обидел один человек. Воспоминания о том, как это было, как велись диалоги, и родилась песня.

Над видео работал режиссер Виктор Придувалов. Рада, что познакомилась с этим человеком, потому что он знает толк в работах над рок-композициями. В клипе вы увидите меня новой. Над этим образом работал Алексей Склифос, который готовил образы всем участникам клипа. Над внешним образом трудился многократный чемпион мира, человек, который заработал одни из лучших наград в Европе — Сергей Зима. У него много достижений в парикмахерском искусстве. И уже традиционно работал также визажист Артем Евсенко. Хочу поблагодарить своего друга фотографа Антона Ахметшина — скоро увидите кадры клипа. Вообще, всех хочу поблагодарить! Все старались.

Очень довольна этой работой, потому что там наконец буду я. Мне позволили быть собой. За свою творческую жизнь я бывала в разных образах — и мамой, и ясновидящей, мне постоянно надо было в них вливаться. Но кино и музыка — это разные вещи. Но когда ты поешь музыку, которая отображает тебя, — это совсем другие ощущения.

Нельзя петь песню "Луна-Ностальгия" в розовом платье...

Stas2000: Будет ли записана песня "Квіточка-мама", которую вы пели в Еланце? Мне очень понравилась...

Анастасія Приходько: Обязательно. Эта песня — реальная история, которая у меня была с мамой. История о том, как я пришла к ней в гости, она предложила мне чай, и за чаем я начала делиться с нею своими мыслями, переживаниями.

Не секрет, что я отказалась от песни "Мамо", но зато теперь есть "Квіточка-мама". Эта песня о том, что действительно было, она гораздо честнее.

Inna Smykova: Анастасия, если у вас нет настроения, что вы делаете? Привет вам из Донецкой области, из ДНР так называемой!

Анастасія Приходько: Наверное, как и любой артист, когда нет настроения, я ложусь и начинаю депрессировать: кушать шоколадку, много шоколадок. Потом я начинаю придумывать: я должна либо стать блондинкой, либо постричься, либо еще что-то... Вообще, у меня поднимается настроение, когда съем что-то вкусное. Я могу заказать и съесть суши, пиццу, сделать "Оливье" или макароны с сосиской.

А если серьезно, то лучшее лекарство от депрессии — просто посидеть с близкими на кухне и поговорить.

AlinaShevchuk: Во-первых, хочу сказать, что вы красивая. Во-вторых, хочу сказать вам большое спасибо за вашу музыку! И, конечно, хочу спросить у вас — нет ли у вас в мыслях или в планах дуэта с Олегом Винником, как вы к нему относитесь? Многие мои подруги и знакомые говорят, что с Олегом Винником у вас был бы очень хороший дует. Буду ждать ответ, и мы надеемся, что вы подумаете над этим. Заранее спасибо!

Анастасія Приходько: Очень хороший талантливый артист. Да, был бы неплохой дуэт — певец блондин и певица брюнетка… :)

KolyaShevchenko: Я — поклонник вашего творчества, очень люблю вашу музыку. Планируются ли у вас дуэты? Очень хотелось бы, чтобы вы записали песню с кем-то из украинских исполнителей на украинском языке.

Анастасія Приходько: Сейчас мы готовимся к юбилею Алексея Горбунова и уже в ближайшее время исполним вместе с Алексеем песню Высоцкого. Какую — пока не буду говорить.

А вообще, я больше люблю петь с мужчинами, потому дуэтных работ от меня можно ждать только с мужчинами. Нет такой артистки, которая бы могла спеть так, как Анастасия Приходько. :) Если серьезно, то у нас достаточно замечательных талантливых исполнительниц, но я больше люблю работать с мужчинами.

Alia: Анастасия, вы — весьма смелый, искренний и прямолинейный человек (как мне показалось) в том, что касается высказывания личной позиции, точки зрения, иногда даже несколько резкий. Скажите, эта особенность вашего характера вам чаще мешает или помогает в жизни, в карьере?

Анастасія Приходько: Во-первых, я искренний и прямолинейный человек, да. Я не вижу в этом ничего зазорного или страшного. Во-вторых, у меня есть характер. Если бы его не было, то я бы сейчас не отвечала на вопросы. Потому что только прямолинейный человек может добиться того, чего добилась я. И подружке я могу перед выходом сказать честно, если она плохо выглядит. И это не зависть. Да, после этого у нее портится настроение, она идет переодеваться, мы тратим еще час времени, но мы идем вместе, и подруга идет красивой. Мне надо, чтобы в моем окружении все были красивы. :)

Мне в жизни ничего не мешает, никакие черты, а, тем более, в карьере. А чего оно мне должно мешать? Я далека от сплетен, разборок. Все знают — Анастасию Приходько трогать нельзя. Я ни на кого не нападаю — я всегда защищаюсь. Но если обидят знакомого, то обидчику тоже будет плохо. Я не думаю, что это странно — это нормально. Так поступает каждый.

Людочка Коврыженко: Вы были в Еланце — как вам публика? Когда планирует концерт в Николаеве?

Анастасія Приходько: Еланец мне понравился. Была в этом городе впервые. Такое впечатление, что это город для детей. Их там миллион! На концерт пришли даже с грудничками: куда ни посмотришь — везде дети. Была незабываемая атмосфера: сколько было радости у людей, дети веселились… Мы привозили жителям Еланца новую программу. Там мы презентовали и "Луну-Ностальгию". Приглашайте — приеду еще раз.

Фото Інни Соколовської