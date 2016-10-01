Украинская певица рассказала, как на "Евровидении-2017" принимать участника от России

В Украине на "Евровидении-2017" участника от России, если он не высказывался против нашей страны, нужно принимать со спокойной головой.

Об этом украинская певица Ирина Федишин рассказала на чате в "Главреде".

По словам исполнительницы, если артист будет противником государства, украинцы найдут много способов, как "встретить" и сделать его выступление незабываемым.

"Безусловно, Украина сможет достойно принять гостей… по экономическим соображениям, проведение "Евровидения" в Киеве целесообразно", — отметила певица.

Также она заявила, что пока не хочет участвовать в песенном конкурсе (пробовала свои силы в национальном отборе в 2005 году, тогда победили "Гринджоли"), но в будущем все возможно.

Ранее Ирина Федишин сказала, что украинские артисты не должны осуждать жителей захваченных территорий востока Украины, а наоборот поддерживать их. Ознакомиться с ее мнением можно здесь.