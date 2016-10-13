Петр Порошенко рассказал об успехе украинского мультфильма в мире

Президент Петр Поршенко сообщил, что права на первый украинский полнометражный 3D мультфильм "Никита Кожемяка" уже купили в 20 странах мира.

Об этом пишет kp.ua.

"Поздравляю с выходом первого национального полнометражного анимационного фильма "Никита Кожемяка". Творческая группа мультфильма доказала, что Украинцы способны создавать собственный продукт мирового уровня. И то, что права на трансляцию фильма уже приобрели 20 стран мира — достойное тому подтверждение", — написала президент в Фейсбуке.

12 октября с Киеве состоялся допремьерный показ мультфильма, который посетила первая леди Марина Порошенко. В широкий прокат картина выходит 13 октября.

Творческая команда под руководством режиссера Манука Депояна додумала старославянскую былину про Кирилла Кожемяку, который победил последнего дракона, и сотворила при поддержке Госкино первый отечественный 3D-анимационный фильм.

Проект был представлен в этом году в Каннах, с чем и связан интерес мировых прокатчиков.

Мульт­фильм озвучили известные актеры Виктор Андриенко и Руслана Писанка. А вот роль батяни главного героя досталась реальному украинскому богатырю Василию Вирастюку.

Напомним, звезды привели детей на мультик с голосом Аллы Мазур.