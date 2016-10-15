Солистка ансамбля ВСУ рассказала, что больше всего ее поразило в зоне АТО

В зоне АТО на Донбассе больше всего поразило то, что дети, которые там находятся, воспринимают войну как обыденность.

Об этом солистка Национальной филармонии Украины и Заслуженного академического ансамбля песни и танца ВСУ Ярослава Руденко рассказала на чате в "Главреде".

В то же время она подчеркнула, что те условия, в которых они живут, даже страшно представить.

"Но жизнь идет, и надо жить. Поэтому каждый раз мы везем подарки и гуманитарную помощь", — отметила артистка.

По ее словам, "приятно, что сейчас государство начало больше обращать внимание на местное население в зоне боевых действий, а также бизнесмены, которые не жалеют своих средств и помогают".

Ранее Ярослава Руденко заявила, что когда на территории Украины началась война, то записалась на курсы снайперов, однако защищает нашу страну песней. Ознакомиться с ее мнением можно здесь.