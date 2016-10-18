Разрушенные дороги и дома. Солистка ансамбля ВСУ рассказала о первой поездке в зону АТО

Первую поездку в зону АТО на Донбассе помню и никогда не забуду, в то время казалось, будто война идет не у нас, а где-то, или вообще ее нет.

Об этом солистка Национальной филармонии Украины и Заслуженного академического ансамбля песни и танца ВСУ Ярослава Руденко рассказала на чате в "Главреде".

По ее словам, когда коллектив начал подъезжать к месту назначения, увидел разрушенные дороги, дома и блокпосты — его мировоззрение совершенно изменилось.

"А еще когда пообщались с детишками, их родителями, вообще стало очень тяжело морально", — отметила артистка.

Также она сказала, что именно после первой поездки поняла, что та не последняя. "И, приехав домой, в столицу (Киев — ред.), я начала искать спонсоров, которые могли бы оплатить автобус и бензин", — добавила Руденко.

"Питание и проживание мы, артисты, брали на себя. Конечно, каждая поездка очень рискованная, но в который раз убеждена, что украинская женщина — это сила, которой подчиняются все проблемы и преграды", — подчеркнула солистка.

Ранее Ярослава Руденко заявила, что когда на территории Украины началась война, то записалась на курсы снайперов, однако защищает нашу страну песней. Ознакомиться с ее мнением можно здесь.