Фильм литовского режиссера о прифронтовом Мариуполе покажут на "Молодости"

В рамках 46-го КМКФ "Молодость" состоится показ фильма "Мариуполис" режиссера Мантаса Кведаравичюса.

Об этом пишет espreso.tv.

"Мантас Кведаравичюс оставил сильное впечатление с дебютным фильмом "Барзах", кинематографическим очерком о конфликте России в Чечне в Панораме 2011 года. Теперь он вернулся с фильмом "Мариуполис": повседневная жизнь, определяется бомбами, угрожают Мариуполю, городу в Украине, расположенном на восток от Крыма и некогда заселенному греками. Это визуально мощная дань городу в условиях кризиса, посвященная его поэтам и швецям", — пресс-офис Берлинского МКФ-2016.

Город, в котором живет около полумиллиона жителей, в ожидании войны: для кого-то — это повод для боя, для других -- лучшее время для ремонта обуви и репетиций новых пьес.

Это универсальный фильм о людях и обстоятельствах, о ценности каждого мгновения, о людях, которые живут и не теряют надежды и привыкли к грохоту града в нескольких десятках километров. Это фильм не о борьбе, а о жизни, которая протекает своим ходом, несмотря на смену цветов флага или присутствие военных. Этот фильм не о войне, а о мире во время войны. И показать этот мир очень важно и для нынешних и для будущих поколений.

Фильм "Мариуполис" — это ко-продукция Украины, Литвы, Германии и Франции. Фильм в течение года побывал на многих кинофестивалях. Режиссер фильма Мантас Кведаравичюс лично представит фильм на кинофестивале Молодость.

Напомним, украинский фильм поедет на "Оскар".