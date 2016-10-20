"Обстрелы громче музыки". Солистка ансамбля ВСУ рассказала о концерте на передовой в зоне АТО

В зоне АТО на Донбассе приходилось выступать на первой линии обороны, где обстрелы были громче за голоса артистов и музыку.

Об этом солистка Национальной филармонии Украины и Заслуженного академического ансамбля песни и танца ВСУ Ярослава Руденко рассказала на чате в "Главреде".

По словам собеседницы издания, на востоке нашей страны коллектив ни разу не попадал под обстрелы.

"Единственное — приходилось выступать на первой линии обороны, где обстрелы были громче за наши голоса и музыку. Но нам и это не страшно — мы же не просто артисты", — отметила солистка.

Ранее Ярослава Руденко заявила, что когда на территории Украины началась война, то записалась на курсы снайперов, однако защищает государство песней. Ознакомиться с ее мнением можно здесь.