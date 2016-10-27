ABBA воссоединяется и снова появится на сцене в 2018 году

Участники культовой группы ABBA спустя 24 года после своего заключительного официального выступления осчастливили поклонников — они воссоединяются.

Об этом пишет The Guardian.

Музыканты снова поработают вместе над новым проектом, в котором, помимо прочего, будут использованы технологии виртуальной реальности.

Вместе с участниками ABBA над проектом будет работать основатель и продюсер группы Spice Girls Саймон Фуллер. Запуск проекта состоится в 2018 году.

"Нас вдохновляют безграничные возможности будущего, и мы любим принимать участие в создании чего-то нового и драматического. Это будет машина времени, которая отразит суть того, кем мы были. И кем являемся сейчас", — сказал участник ABBA Бенни Андерсон.

Группа ABBA, возникшая в Стокгольме в 1972 году, является одним из самых успешных коллективов за всю историю популярной музыки. Их авторству принадлежат международные хиты Dancing Queen, Super Trouper, Mamma Mia и многие другие известные композиции. В 1999 году на основе 22 самых популярных песен ABBA был создан мюзикл Mamma Mia, который был экранизирован в 2008-м.

Напомним, ранее "Главред" писал о воссоединение героев сериала "Друзья", но без Чендлера.