Святослав Вакарчук впервые спел на грузинском, опубликовано видео

Во время концерта украинской группы "Океан Ельзи" в Тбилиси (столица Грузии) ее лидер Святослав Вакарчук впервые спел на грузинском языке.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Мероприятие прошло 22 октября в местном Дворце спорта.

"Первый раз пою на грузинском языке…", — говорится в сообщении исполнителя.

Напомним, 5 октября группа "Океан Ельзи" дала бесплатный концерт в прифронтовом Краматорске Донецкой области, который посетили более 50 тыс. человек. Фото и видео с него можно посмотреть здесь.

Видео: Alex Tatevosyan