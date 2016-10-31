Стало известно, какие гонорары у Тины Кароль и группы "НеАнгелы"

Согласно данным электронной системы закупок ProZorro наибольшую сумму из представителей музыкальной индустрии в размере 640 тыс грн. получит украинский композитор Владимир Быстряков.

Об этом сообщает интернет-издание Наші гроші.

Филиал Центр сервисного обеспечения ПАО Украинская железная дорога на такую сумму заказала у него организацию празднования Дня железнодорожника 3 ноября в Киеве.

Быстряков будет ведущим концерта, во время которого запланированы выступления Антонины Матвиенко, Виктора Павлика, Гарика Кричевского. Суммы гонораров артистов не указаны.

Наибольший гонорар получила Тина Кароль.

Департамент гуманитарной политики горсовета Днепра заплатил ей 551 тыс грн за выступление во время празднования Дня города в сентябре.

"Это значительно больше, чем выделили из бюджета Наталье Могилевской. Департамент по гуманитарным вопросам Каменского горсовета (бывший Днепродзержинск, - ред) перечислил Могилевской 98,4 тыс грн. за ее 45-минутный концерт, который прошел также в День города", — отмечает издание.

Наибольшую сумму за организацию концертов заплатили учреждения Мариупольского горсовета, которые заключили несколько соглашений с ООО ВМФ Ивент Групп на суму более одного млн грн.

Выступление Гайтаны обошлось в 199,9 тыс грн, группы "Скай" — 192 тыс грн, а два концерта группы "НеАнгелы" — по 160 тыс грн каждый.

"Чумаковский сельсовет Днепропетровского района, на территории которого проживает около трех тыс жителей, перечислил ООО Первое концертное агентство 148,4 тыс грн за то, чтобы увидеть и услышать певца Виталия Козловского", — отмечает издание.

Напомним, Сергей Шнуров самый богатый российский музыкант.