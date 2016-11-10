В Украине определили лучшие города

В Украине определили семь лучших исторических городов и городков в рамках общенационального культурно-просветительского проекта "Семь чудес Украины".

Об этом пишет ukrinform.ru.

Белая Церковь (Киевская обл.), Галич (Ивано-Франковская обл.), Диканька (Полтавская обл.), Канев (Черкасская обл.), Нежин (Черниговская обл.) и Хуст (Закарпатская обл.).

Кроме того, спецноминациями акции отмечены три города, которые имеют значительный туристический потенциал: Бердичев (Житомирская обл.), Жолква (Львовская обл.) и Теребовля (Тернопольская обл.).

Напомним, Киево-Печерская лавра и София остались под защитой ЮНЕСКО.