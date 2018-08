Автор хита "Bessame mucho" споет в Киеве с Марией Бурмакой

Прославленный гитарист Фрэнсис Гойя пригласил украинскую певицу стать специальным гостем на своем концерте в "Октябрьском".

Один из самых романтичных гитаристов мира и автор всемирноизвестных хитов, среди которых "Nostalgia", "Woman in love", "Besame mucho", "Historia de un amor", "I will always love you", Melodia" и многих других, 70-летний бельгийский музыкант Фрэнсис Гойя посетит столицу в рамках своего украинского тура.

Музыкант объездит с концертами семь городов — Одессу, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье. В столице Гойя выступит 12 ноября в МЦКМ "Октябрьский" и всем зрителям готовит сюрпиз. Так, в качестве специального гостя на своем киевском концерте Гойя пригласил выступить Народную артистку Украины Марию Бурмаку. Музыканты исполнят со сцены Дворца две украинские песни — "Ой, у вишневому саду" и "Ніч яка місячна".

"Предложение выступить с Фрэнсисом на одной сцене поступило ко мне от организаторов концерта. Конечно, я очень волнуюсь, но уверена, что это будет очень "вкусный момент моей жизни"! Ведь фактически в этот день исполнится мечта маленькой харьковской девочки, которая в любую погоду с гитарой шла в музыкальную школу, а потом возвращалась домой и клеила фотографии любимых музыкантов на стену своей комнаты. Среди них был и портрет Фрэнсиса Гойи", — признается Мария Бурмака.

К слову, в Киев Гойя прилетит за день до концерта в компании своего тур-менеджера, гитариста и звукорежиссера. Поселят музыканта в гостинице "Боннапарт". В первый день своего пребывания в столице заморский гость планирует сходить на ужин к послу Бельгии в Украине, а все остальное время посвятит репетициям, которые проходят у него прямо в номере отеля. И это не творческая причуда. Дело в том, что со своим гитаристом Гойя живет в разных уголках мира, поэтому при каждой возможности на гастролях, старается оттачивать с коллегой совместные партии.

На свой концерт Фрэнсис привезет две авторские гитары, на которых играет уже много лет и считает их своим талисманом.

По словам организаторов, Гойя очень открытый и позитивный человек, у которого нет особых требований к принимающей стороне. Единственное, о чем Фрэнсис настойчиво просит организаторов, так это чтобы в гостиницах, где он останавливается, окна обязательно были зашторены темными занавесками, а само помещение обеспечивалось повышенной звукоизоляцией, дабы никакие посторонние звуки не отвлекали его от выступлений.

Что до гастрономических пристрастий музыканта, то они очень демократичны, ест он только здоровую пищу — рыбу, приготовленную на пару и легкие овощные салаты. Но при этом Фрэнсис большой сладкоежка, не отказывает себе в маленькой слабости и просит, чтобы в каждом городе его угощали какой-нибудь сладостью — тортом или шоколадом местного приготовления.

