Роскошная фотосессия: украинские звезды снялись в украинских национальных костюмах

16 звезд снялись в продолжении проекта "Щирі" — посвящении украинскому традиционному костюму.

Певицы Тина Кароль и Анна Завальская, дизайнеры Елена Рева и Наталья Каменская, телеведущие Маша Ефросинина, Соломия Витвицкая, Регина Тодоренко, Маричка Падалко и Ольга Фреймут, призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро гимнастка Анна Ризатдинова, музыкант Дмитрий Шуров с семьей и супруги Ната Жижченко (ONUKA) и Евгений Филатов (The Maneken) стали героями второй части проекта "Щирі".

История проекта началась в конце 2014 года, когда 15 украинских звезд снялись для благотворительного календаря в традиционных украинских костюмах. Результат проекта поразил: 200 000 гривен, собранных с продажи, организаторы передали "Волонтерской сотне".

В 2016 году к съемкам подошли еще серьезнее. Консультировать съемочную группу пригласили Украинский Институт Истории Моды, темой проекта выбрали "Цвет", а на площадке собрали лучшие аутентичные костюмы конца XIX — начала XX века и более 30 килограммов уникальных украшений.

"Щирі" начинались как социальная инициатива, — говорит организатор проекта, управляющий директор ТЦ "Домосфера" Наталья Кравец. — Мы хотели показать, насколько красивым может быть украинский костюм, и собрать деньги для волонтеров, которые занимались ранеными в киевском военном госпитале. Сейчас "Щирі" — это, прежде всего, исследование. Мы рассказываем историю узоров и цветов, традиций и символов. За последние две недели мы проехали более 3000 километров по Украине в поисках историй о костюмах, музеях, которые их хранят, и коллекционерах. Могу сказать, что ситуация крайне тяжелая — региональные музеи не получают государственного финансирования, бесценные костюмы хранятся в совершенно неподобающих условиях, коллекции не систематизированы, не описаны, они утрачиваются. Так что в этом году "Щирі" решают две задачи — рассказывают о разнообразии, глубине украинского костюма и собирают средства на поддержку региональных музеев".

Всего за 15 часов съемки украинские звезды примерили более 30 аутентичных костюмов.

"Мы стремились впечатлить зрителя красочностью, своеобразной экзотичностью украинского традиционного наряда, — говорят стилисты съемки Маричка Квитка (Украинский Институт Истории Моды) и Антонина Белинская. — Такие модные сегодня цвета были популярными и в конце XIX — начале XX века. С изобретением анилиновых красителей в 1850-х годах широкое распространение как в городской, так и в сельской моде получили фиолетовый, малиновый, синий и другие сочные цвета. Красили текстиль и природными красителями: бузиной, корой дуба, крушиной. Например, синий цвет давали растения-индигоферы, красный цвет получали из насекомых — кошенили, а золотистый цвет ниток получался после того как их замачивали в масле, а затем запекали в хлебе. От фиалковых юбок Полесья до тыквенных сорочек Буковины — именно такой была гамма образов для этого проекта".

"Украинский костюм, как и язык, — это солидарность народа, — говорит телеведущая Ольга Фреймут. — Если не сохраним его, потеряем нацию. Вот почему я с гордостью надела лемковский костюм XIX века. Это как раз из моих краев. В таком стиле точно наряжались мои прапрабабушки. Я ощутила невероятную энергетику, которая сказалась даже на выражении лица и заставила выпрямить спину".

Факты о съемке:

• На съемочной площадке в студии фотографа Дмитрия Перетрутова собрали более 30 костюмов из 10 регионов.

• Общий вес украшений, которые надевали на звезд, составил более 30 килограммов.

• Иногда на площадке одновременно собирались 3-4 героя. Так Анна Завальская, одетая в костюм Ровенского Полесья, танцевала вместе с дизайнерами Еленой Ревой и Натальей Каменской, представлявшими Житомирское Полесье. • Венок с павлиньими перьями для Соломии Витвицкой доделывали прямо на площадке, так что известная ведущая чуть не опоздала на эфир, но успела сделать сэлфи с Ольгой Фреймут.

• Гимнастка Анна Ризатдинова прилетела на съемку с одних соревнований и уже на следующий день улетела на другие.

• Супруги Ната Жижченко и Евгений Филатов примеряли свадебный костюм гуцулов и были так похожи на героев со старинных фотографий, на которые ориентировались стилисты съемки, что команда проекта стала интересоваться, нет ли у них гуцульских корней.

• Главными героями дня стали 10 крольчат, которых привезли для кадра с Региной Тодоренко. Чтобы выманить "моделей" на съемочную площадку, декоратор Тата Вербе порезала килограмм яблок, которые разбросала у ног Регины, обутой в аутентичные сапоги 20-х годов ХХ века.

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