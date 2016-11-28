Оксана Забужко о русскоязычной литературе: есть люди, которые просто являются "ватниками"

Писательница Оксана Забужко считает, что у нас нет русскоязычной литературы.

Об этом она рассказала в интервью espreso.tv.

"Я думаю, с ней ничего не нужно делать, она сама все с собой сделает. Я бы не сказала, что у нас есть русскоязычная литература. У нас есть писатели, которые пишут на русском языке", — заявила писательница.

Забужко также добавила: "Это не какой-то цех, который покрывается одним языком. Среди них есть "ватники" и среди них есть, скажем, Андрей Курков или Володя Рафеенко. Кто-то уже взял и перешел на украинский за время войны. С другой стороны, есть люди, которые просто являются "ватниками": скрытыми или открытыми. Всех их называть русскоязычной литературой неправильно. Я думаю, у каждого из них будет своя судьба и своя биография. Это будут интересные процессы".

Напомним, Оксана Забужко о Наташе Королевой: она такой же солдат, как те, что пришли с "Градами" на нашу землю.