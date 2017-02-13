В Кремле не захотели комментировать заявление Прилепина о россиянах, желающих воевать на Донбассе

В Кремле отказались комментировать заявление российского писателя Захара Прилепина о намерении воевать "по зову сердца" с Украиной на стороне контролируемых Россией боевиков на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не стал бы это никак комментировать. Вы знаете, что есть граждане России, как и граждане других стран: Западной Европы, стран Восточной Европы, которые по различным соображениям, по зову сердца, по иным соображениям — они, действительно, отправляются в эти непризнанные республики, находятся там по различным поводам. Здесь я не хотел бы ничего комментировать. Это факт, который мы констатируем, но комментировать я ничего не хотел бы", — сказал Песков.

Напомним, Песков о разговоре Путина и Трампа: США не хотят, чтобы конфликт в Украине "застарел".