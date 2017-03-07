"Кап-кап-кап — Россия еле дышит: "Мирко Саблич" записали песню о прокурорше "няш-мяш"

Украинская группа "Мирко Саблич" отреагировала на слова Поклонской, которая заявила, что на полуострове начал мироточить бюст последнего российского императора Николая II.

Свое творение под названием "Песенка о бюсте Поклонской" группа опубликовала в Facebook.

"Вчера сделали песню об изменщице Поклонской. Будто всем пока нравится... Спрашивают, как так быстро среагировали ... Ну как вам сказать, есть в Крыму свои люди, ходили мазали маслом тот бюст ... Сработало)", — написал Мирко Саблич.

Клип размещен на странице группы в YouTube c подписью: Песенка о бюсте Поклонской — Саблич — Поклонская бюст Николай II.

Зелёною весной

Проблемы с головой

Нередко у Наташи случалися.

Царь-батюшка во сне

На голубом слоне

Не раз являлся нашей раскрасавице.

Однажды, после таких распутств

У детки замироточил бюст

Кап-кап-кап: давай бегом в больницу

Ту, где могут подлатать чердак.

Кап-кап-кап: пусть там тебе приснится

Граф Толстой (Тёма), Лермонов (c Чацким),

В галопередольных снах.

А скоро месяц май

И снова Николай

В бессмертный полк к Наташе набивается

Ведь без него никак

Не взяли бы рейхстаг

Такая вот мирня расточается.

Гундяев от счастья расцветёт,

Вся паства билеты в Крым берёт!

Кап-кап-кап! Из бюста доят миро,

Капают рублики "на храм".

Кап-кап-кап! Смотрите как красиво

Капают, рублики, капают, кап-кап

Разводилам на карман.

Ох, много дураков

Да испокон веков

Взахлёб сосут нормальным людям кровушку.

Богатая страна –

Да поуши говна

И тараканы бегают в головушках.

Найдите ещё одну страну

Где церковь благословит войну!

Кап-кап-кап – давно сорвало крышу

Дзюдоисту-шалуну.

Кап-кап-кап – Роssия еле дишит,

И корабль идёт- И корабль идёт- И корабль идёт ко дну.

Напомним, в России продолжаются чудеса: замироточил памятник Ленину.