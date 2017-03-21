Создатели "Игры престолов" назвали самый неудачный эпизод сериала

Шоураннеры "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс на ежегодном фестивале South by Southwest (SXSW) в Техасе, признались, какую сцену в сериале считают самой неудачной за всю историю шоу.

Об этом пишет rg.ru.

Как передает Uproxx, по мнению Бениоффа и Уайсса их детище стало бы чуть лучше без одного момента из первой серии первого сезона. "В пилотном эпизоде есть сцена, которой мы до сих пор стыдимся, — возможно, самая неловкая в сериале. Это та, где Роба Старка, Джона Сноу и Теона бреют, и все они там без рубашек. Смотришь на это, и думаешь: "Это вообще как здесь?"... А единственная причина, по которой "это" туда попало, следующая: пилот переснимался через год после основных съемок, когда бороды у актеров были уже совсем другими. Вот и пришлось "прибавить" сценку, в которой, кстати, еще хорошо видно, как ребятки поигрывают мышцами пресса", — рассказал Бениофф.

Уайсс добавил, что между дублями актеры постоянно подкачивали животы, делая так называемые скручивания — специальные упражнения для пресса. Плюс забавный момент в тему внесла и присутствовавшая на пресс-конференции актриса Мэйси "Арья Старк" Уильямс, заявившая, что саму эту сцену она не помнит, так как была тогда очень мала, но помнит зато, как Алфи Аллен, сыгравший "Вонючку", так старался выглядеть подкаченным, что морил себя голодом, "питаясь" буквально одной водой.

Напомним, восьмой сезон "Игры престолов" станет последним.