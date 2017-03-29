Российский режиссер Сокуров на церемонии премии "Ника" призвал освободить Сенцова

Российский кинорежиссер и сценарист Александр Сокуров высказался за освобождение Олега Сенцова и против силового подавления протестов, которое произошло в России в воскресенье.

Об этом он заявил в Театре имени Моссовета во время церемонии после вручения ему премии "Ника" в номинации "Честь и достоинство", пишет pravda.com.ua.

"Сегодня я хочу сказать, что я жду решения от президента, ответа на вопрос, который мы обсуждали — освобождение Олега Сенцова. И президент сказал, что он будет думать над этой проблемой", — сказал он.

"Я, как и многие из вас в воскресенье смотрел, что происходило в стране. И мне кажется, что государство совершает большую ошибку, ведя себя столь фамильярно с молодыми людьми: со школьниками и студентами", — заявил он.

"Я хорошо знаю настроения. Нельзя начинать гражданскую войну со школьников и студентов. Никто из политиков не хочет слышать школьников и студентов, никто с ними не разговаривает… Они боятся это делать. Это невозможно терпеть", — сказал он.

"Я хочу обратиться к нашим мужчинам депутатам — давайте примем закон, который запрещает прикасаться к женщинам и девушкам, которые участвуют в общественных акциях. Если вы видели, что было в воскресенье, вы видели, как за руки за ноги хватали девчонок, школьниц и тащили куда-то. Грубо. Это было насилие. Они (молодежь) наконец поняли, что в стране происходит", — заявил Сокуров.

Об Олеге Сенцове также говорила и актриса Елена Коренева. Она подняла тему политзаключенных. "Среди них Олег Сенцов, наш коллега, Сергей Мохнаткин и Олег Навальный. Мы не можем им помочь, но мы должны знать, что это происходит в нашей стране", — заявила Коренева, слова которой цитирует kino-teatr.ru.

Напомним, Россия отказалась выдать Украине Сенцова и Кольченко, считает их своими гражданами.