Шкляр объяснил, кто придумал термин "высокая" литература

В литературе имеет право на свое присутствие абсолютно все, считает писатель.
Термин "высокая" литература придумали те, кто хотел бы оправдать аморфность художественного мышления яловыми медитациями.
Об этом украинский писатель Василий Шкляр рассказал на чате в "Главреде".
По словам собеседника, литературу он делит на "интересную и скучную", в ней имеет право на присутствие абсолютно все, в частности, эротическое.
"Существует еще термин "массовая литература", которая якобы ниже стоит, чем "высокая". Но самый массовый писатель у нас Шевченко (Тарас Шевченко — Ред.)", — отметил автор.
Ранее Василий Шкляр говорил, что война Украины и России продолжается уже несколько веков, она переходила в разные фазы, имела различне формы. Ознакомиться с его мнением можно здесь.