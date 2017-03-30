Шкляр объяснил, кто придумал термин "высокая" литература

Термин "высокая" литература придумали те, кто хотел бы оправдать аморфность художественного мышления яловыми медитациями.

Об этом украинский писатель Василий Шкляр рассказал на чате в "Главреде".

По словам собеседника, литературу он делит на "интересную и скучную", в ней имеет право на присутствие абсолютно все, в частности, эротическое.

"Существует еще термин "массовая литература", которая якобы ниже стоит, чем "высокая". Но самый массовый писатель у нас Шевченко (Тарас Шевченко — Ред.)", — отметил автор.

Ранее Василий Шкляр говорил, что война Украины и России продолжается уже несколько веков, она переходила в разные фазы, имела различне формы. Ознакомиться с его мнением можно здесь.