В Москве закрыли Библиотеку украинской литературы

Украинская библиотека в Москве прекратила свое существование.

Книги вывезли, а против бывшего директора ведется судебный процесс.

Об этом сообщает DW.COM.

"Ее не стало... В Москве вывезли все книги из украинской библиотеки, которая существовала с 1920-х годов", — сообщает издание.

Книги упаковали и перевезли в Центр восточнославянских народов, хотя, как отмечает издание, там недостаточно места для хранения такого фонда.

"В России все что связано с Украиной, связано с политикой. Даже в слове "борщ" многие уже начали видеть политику", — прокомментировал ситуацию адвокат экс-директора Библиотеки украинской литературы в Москве Натальи Шариной Иван Павлов.

Вместе с тем, замдиректора Human Rights Watch Рейчел Денбер назвала такие действия России ассиметричными: "Закрыть целую библиотеку на почве экстремизма из-за пары книг, которые легко можно изъять — это ассиметричный действия. В этом, наверное, и смысл действий российских властей: показать, что они будут действовать жестко и ассиметрично".

Правоохранительные органы РФ 28 октября 2015 года провели обыски в Библиотеке украинской литературы, после чего ее директор Наталья Шарина была задержана. Против нее было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (разжигание национальной ненависти и вражды, а также унижение человеческого достоинства). 5 апреля директору библиотеки было предъявлено еще одно обвинение — в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

2 ноября 2016 года Мещанский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной по существу.

Книжный фонд Библиотеки украинской литературы (БУЛ) передается Центру славянских культур, который создается на базе Библиотеки иностранной литературы им. М.И.Рудомино ("Иностранка"), о чем предварительно шла речь еще в июле 2016 года.

В начале февраля защита Шариной обратилась в Страсбургский суд с жалобой на условия ее домашнего ареста.

Напомним, в московском суде по делу украинской библиотеки понятые перепутали Бандераса с Бандерой.