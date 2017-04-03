В Украине пройдут Дни уличной музыки

20 мая по всей стране пройдет самый масштабный международный музыкальный волонтерский проект.

Суть идеи Дня уличной музыки проста — ежегодно в третью субботу мая сотни исполнителей самых разнообразных музыкальных стилей и направлений выходят на улицы своего города, чтобы наполнить его звуками всевозможных музыкальных инструментов и голосов, сообщает kp.ua.

Этот красивый музыкальный флешмоб был придуман в 2007 году в Литве, и за 11 лет к ней присоединились Латвия, Россия, Грузия, Армения, Ирландия, Бельгия, Португалия и другие страны.

В Украине День уличной музыки пройдет уже в четвертый раз. Этот фестиваль открыл широкой публике такие таланты, как Дмитрий Побережный, группа Ray Band, Reve Ta Stogne, Оксана Семченкова (Jerry Springle) и массу других, молодых и не очень, как опытных, так и начинающих, но очень настоящих музыкантов. Выступали на фесте и более известные группы и исполнители, среди которых Святослав Вакарчук, Денис Дудко (Океан Ельзи), Диля (Эдуард Приступа) и Богдан Кутепов, Fontaliza, MYOPIA, Правиця, литовская группа Биплан, Blooms Corda, Ирена Карпа и группа Qarpa, Христина Соловий, Павел Игнатьев и Марьяна Головко. В прошлом году только в Киеве на Дне уличной музыки в течение одного дня музицировало более 600 музыкантов.

В этом году участие в празднике 20 мая уже подтвердило 30 городов. Большинство из них готовит этот фестиваль не впервые, но есть и новички, например, в этому году к фесту присоединились Нововолынск, Сумы, Канев, Каменское, Лохвиця и др. В некоторых городах, например, в Одессе, постоянные организаторы до сих пор не найдены, поэтому проведение праздника в Одессе под вопросом.

1. Пейзажная аллея (под котами) — старейшая и потому всеми любимая "Мощная локация", которой в этом году исполняется 4 года.

2. Love Music локация — в парковой зоне под Пейзажной аллеей возле статуи влюбленных.

3. Музыкальный Променад — по всей Пейзажной аллее.

4. Локация от Music Hub под Национальным музеем истории Украины.

5. Молодежная локация расположится на Почтовой площади у Речного вокзала (в случае необходимого финансирования).

6. Локация от ресторана "Прага" на ВДНХ.

7. Сквер Небесной Сотни — Детская Локация от фолк-студии "Правиця" при поддержке ОО "Город-Сад".

8. Электронная локация от Keller Bar — локация, в прошлом году собрала невероятно большое количество положительных отзывов.

9. Old Fashioned Radio Jazz Stage на Воздвиженской, 32.

Напомним, легендарная группа Guano Apes выступит на фестивале в Украине.