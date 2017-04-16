Языковая шиза. Писательница возмущена нашествием "куличей" в Украине

Украинская писательница Лариса Ницой считает, что в этом году в Киеве на Пасху пришла языковая шиза в виде нашествия куличей.

Об этом рассказала писательница Лариса Ницой в своем Facebook.

По ее словам, раньше она никогда не слышала слова "кулич" и встречала его только в словарях или в русской глубинке.

Предлагаем вашему вниманию текст без изменений.

"Раніше слово "куліч" я ніде не чула. Я про нього, звісно, знала з росліт чи словника. Але не чула. Років 8 тому я їздила в Росію в суздальські землі, де й прозвучало: "Куліч". О! То це ж наша паска!

Цього року в Києві нашестя кулічєй. Звідки воно й узялося, не уявляю. Минулого року вже де-не-де зустрічалися, а цього року, як сарани, куди не піди, в який супермаркет "Куліч" і "Паска". Може пташки принесли, як омелу з послідом переносять з дерева на дерево. Все дерево потім обростає тими круглими симпатичними листяними кулями, а з часом гине. Чи воно з переселенцями приїхало, чи може це мовна шизофренія прогресує?

Ідемо Софійською площею: я і дві мої подруги, чешка і голландка. Чешка колись була росіянкою, а голландка українкою. Приїхали в Київ. Ідемо полюбуватися писанками, які виставлені на Софійській. 585 писанок, мабуть з метр величиною, розташовані рядами, розписані неймовірно гарно і неймовірно талановито. Вражає розмаїтість стилів від традиційних до сучасних. Є писанки з українськими орнаментами, є з сучасними сюжетами, є сюжети історичні: вози, чумаки, хатки і соняхи. Переважна більшість писанок підписані Сергей Иванюк, Елена Снижко, Андрей Стриха.

Чому?! Чому, українці, які зробили це українське чудо, чому ви називаєте себе на російський лад? Чому не Олена, Сергій і Андрій? Чому ваші українські прізвища підписані російськими літерами? Ваші ж бабусі ще розмовляли українською…

Повертаємося до виходу, стоїть прилавок з пасками. Їх можна смакувати.

- О, кулічі! — каже моя чешка-колись-росіянка.

- В Масквє будеш казати кулічі, а в Києві кажи паска! — по дружньому підтрунюю над подругою.

І тут встряє в розмову чудо-продавчинька. Молоденька у вишиванці гарною українською каже:

- Ні, ні, все вірно. Це куліч. Паска — це з сиру. Я читала!

- Дитино, в українській мові у словнику, немає слова "куліч". Куліч в росії, в Україні це називається "ПАСКА".

- Ні, — вперто стоїть на своєму продавчинька-україночка, — це куліч.

Українці, вам пороблено? Чи мовна шиза заразна? А може це вірус такий? То робіть щось, українці! Ви ж від вірусу грипу лікуєтеся? Щеплення робите, вітамінки п'єте. То й тут щось робіть для свого одужання!

Христос Воскрес!", — призывает писательница.

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