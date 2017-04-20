Олег Табаков зарекся: больше жениться не буду

В Москве российский актер Олег Табаков получил премию "Золотая маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Об этом пишет rg.ru.

По данным издания, на церемонии вручения награды артист сказал, что женат дважды и больше не будет.

"Маска" за вклад. Я 35-го года рождения, не думал, что доживу до этого возраста. Потому и ответ надо держать по совокупности, за все, что содеяно", — отметил Табаков.

Также он назвал своих учеников, среди них, в частности, есть актер Сергей Безруков. "Принял участие в выращивании четырех главных режиссеров — Евгения Миронова, Евгения Писарева, Миндаугаса Карбаускиса и Кирилла Серебренникова", — добавил артист.

"Ну что еще… Женат дважды, больше не буду. Детей четверо, внуков — семеро. Благодарю учителей своих — по театральному строительству учил Олег Николаевич Ефремов, по ремеслу — Василий Осипович Топорков", — сказал тот.

Напомним, первой женой Олега Табакова была актриса Людмила Крылова, она родила ему двоих детей. Вторая супруга — Марина Зудина — ученица артиста, женщина младше него более чем на 30 лет.