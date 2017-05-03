На Черниговщине украли памятник известному советскому актеру

В Нежине ночью похитили памятник популярному советскому актеру и певцу Марку Бернесу.

Об этом сообщил местный журналист Игорь Волосянкин на своей странице в Facebook.

Журналист опубликовал соответствующие фотографии. "Что ни день, то сюрприз. В Нежине украли памятник Марку Бернесу. Любимый город может спать спокойно", — говорится в сообщении.

Справка: Марк Бернес (настоящая фамилия – Нейман) родился в Нежине 8 октября (25 сентября по старому стилю) 1911 года. Памятник Бернесу был установлен в Театральном сквере в ноябре 2011 года. Скульптура воспроизводила кадр из фильма "Два бойца", где актер сидит с гитарой в руках.

Напомним, вандалы осквернили памятник поэтессе Елене Телиге.