Юрий Издрык выпустил книгу "пацанской поэзии"

Поэт и писатель Юрий Издрык презентует сборник новых стихов в рамках Книжного арсенала-2017, который пройдет в Киеве с 17 по 21 мая.

В книгу под названием "Папиросы" войдет 25 новых поэзий, пишет Cultprostir.

"На этот раз — никакой слюнявой романтики и мармеладной лирики. Это жесткая пацанская поэзия о жизни и смерти, о поисках смыслов и способов выхода из тупика", — говорит поэт.

Книга вышла в печать в Международной литературной корпорации MERIDIAN CZERNOWITZ. Первые ее экземпляры можно будет купить на Книжном арсенале. Здесь же Издрык в 2016 году представил свою предыдущую книгу "Summa", которая является сборником интервью с писателем. Последний сборник стихов Издрыка "Календарь любви" увидел мир в 2015 году.

Напомним, российский поэт Александр Бывшев, заявил, что между Украиной и его страной огромный ров, "наполненный трупами и кровью".