В Венеции состоялось допремьерное открытие павильона Украины в рамках Биеннале 2017

В Венеции состоялось допремьерное открытие национального павильона Украины в рамках 57-й международной выставки искусств – La BIENNALE di VENEZIA.

Об этом пишет Сегодня.

Вчера, 9 мая, прошел допремьерный показ выставки фотохудожника Бориса Михайлова под названием "Парламент" (2014-2017).

В событии приняли участие вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, министр культуры Украины Евгений Нищук, первый заместитель министра культуры Светлана Фоменко, директор центра Dallas Contemporary Питер Дорошенко и куратор проекта Лилия Куделя.

"Для нас это очень важная выставка. Последние шесть месяцев мы работали очень интенсивно, и результат этого вы можете видеть здесь. Борис Михайлов — звезда в Европе, а его работы — про сегодня, про постправду. Сейчас это "вирус" всего мира. Ежедневно из телеэфиров мы получаем много информации, что-то принимаем, что-то — нет. Эта работа об истории, о ренессансе, о кубизме. И это очень отличается от того, что он раньше делал", — отмечает организаторы.

"Парламент" Михайлова исследует связь между фотографией и современными средствами массовой информации. Сосредоточивая внимание на взаимосвязи между аналоговым и цифровым изображением, в частности, в контексте политических событий и военного конфликта на Востоке Украины.

Продюсером фотоальбома, который представляет работы с выставки, стал известный немецкий фотограф моды Юрген Теллер. Вместе с работами тут представлен и "закулисный" взгляд на подготовку серии "Парламент" Бориса Михайлова.

По словам куратора Питера Дорошенко, с конца 1990-х годов Борис Михайлов и Юрген Теллер разделяют особые и местами комплементарные взгляды на мир через свои фотографии. Их связь и дружба зародились на почве открытости к откровенным экспериментам в фотографии. Михайлов и Теллер заставляют зрителя задуматься над самой природой восприятия изображения, акцентируя на процессе повторной контекстуализации фотографий.

Сокуратор Лилия Куделя добавляет, что особенностью павильона в этом году является то, что рядом с творчеством Бориса Михайлова создается платформа для презентации творчества молодых художников.

Национальный павильон Украины в Венеции будет открыт для бесплатного посещения с 13 мая по 26 ноября 2017.

Напомним, украинский фильм победил на фестивале в Лондоне.