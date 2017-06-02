Анну Ярославну могут канонизировать и снять о ее жизни фильм

Личность киевской княжны Анны Ярославны сегодня у всех на устах.

Пока в Киеве проводят фестиваль ее имени и пишут сценарий будущего киношедевра, спекулировать именем княжны пытаются на высоком политическом уровне, искажая историю, пишет kp.ua.

Речь о грандиозном споре в Твиттере, затеянном аккаунтами Украины и России по поводу происхождения княжны Анны Киевской, которая по какой-то причине, как и многое другое хорошее и важное, вдруг была объявлена русской. За этим горячим, не лишенным юмора, состязании следил весь мир.

Впрочем, фильм об Анне Ярославне было решено снимать в Украине задолго до того, как Владимир Путин записал киевскую княжну в "русские". Сюжет будущей исторической драмы "Анна Киевская" (Anna de Kiev), выстроен на основе исторического романа французской писательницы Жаклин Доксуа "Анна Киевская, королева Франции".

Это история о дочери Ярослава Мудрого, которая, став французской королевой, по сути выступила одним из самых эффективных послов Киевской Руси в средневековой Европе. После женитьбы короля Генриха I на Анне для Франции наступает пора расцвета. Именно Анна вдохновляет короля на правильные и великие поступки. С помощью оружия и дипломатии Генрих и Анна побеждают врагов, расширяют свои земли и приносят на них мир и покой.

Фильм — совместное производство Украины (кинокомпания Kinorob) и Франции. Старт съемок намечен на 2018 год. На данный момент картина находится на финальной стадии написания сценария, также утвержден основной состав съемочной группы.

Режиссером-постановщиком картины выступит трехкратный обладатель премии "Сезар" Ив Анжело, а оператором — известный в Украине метр красивого кадра Сергей Михальчук. Съемки байопика запланированы на лето-осень 2018 года на территории Франции и Украины, в широкий прокат "Анна Киевская" выйдет в 2019 году.

"Проект "Анна Киевская" будет реализован в рамках договора о совместном производстве между Украиной и Францией. При этом наша основная цель — создать качественный исторический фильм, понятный зрителю в Украине, Франции и других странах, — говорит продюсер проекта Егор Олесов. — Также фильм продемонстрирует широкой общественности исключительную роль, которую сыграла династия Ярослава Мудрого в становлении государственности Франции. История Анны Ярославны может стать поворотным моментом для пересмотра геополитической роли Украины за последние 1000 лет, что особенно актуально в условиях нынешнего возвращения Украины в Европу и борьбы за свою идентичность.

А пока киношники готовятся к съемкам фильма, в Киеве началась кампания по беатификации Анны Киевской, которую инициировали организаторы фестиваля Anne de Kiev Fest совместно с УПЦ Киевского патриархата.

"У нас есть Анна Ярославна и об этом нельзя забывать, — говорит куратор Anne de Kiev Fest Федор Баландин. — Она является матерью двух весомых фигур в религиозном мире Европы. Ее сын руководил первым Крестовым походом, а дочь Эдигна в результате определенных событий стала святой в Баварии в городе Кюль и считается ею до сих пор.

Как рассказала Федор Баландин в одном из интервью, ​​кампания по признанию Анны Киевской святой проходит благодаря поддержке Киевского патриархата, а также митрополита Парижского Мишеля, который стал главным инициатором этого процесса. Совсем недавно Митрополит Парижский прочитал в Михайловском соборе лекцию, в которой научно доказывал, что Анна достойна канонизации. Также готовится к печати его книга, в которой Митрополит исследует биографию Анны и опровергает многие домыслы по поводу этой личности и еще раз доказывает, что она достойна канонизации.

Напомним, ранее "Главред" писал, что Порошенко обвинил Путина: пытался украсть Анну Ярославну на глазах всей Европы.