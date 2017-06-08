Режим Путина самый циничный за всю историю России — писатель

Военный корреспондент, фотограф и писатель Сергей Лойко заявил, что в Российской Федерации режим президента Владимира Путина самый циничный за всю историю страны.

Об этом он рассказал в интервью "Гордону".

В то же время журналист выразил мнение, что глава РФ "абсолютно неадекватный человек".

"Его окружение скоро вообще не сможет ездить в Европу или Америку, где у них счета, яхты, дома, их жены там лечатся, бл…ди покупают одежду. Они живут там, а обманывают народ здесь", — отметил собеседник.

По его словам, путинский режим "самый циничный за всю историю России, даже коммунистическая власть пыталась думать о людях, у нее была какая-то идеология, здесь же ничего!". "Эти ребята вообще для прикола все делают. А давай сегодня начнем войну, а давай детей-сирот не будем отпускать на усыновление в Америку и так далее", — добавил автор.

Ранее украинский писатель и журналист Юрий Винничук назвал большим счастьем то, что Владимир Путин напал на Украину, поскольку благодаря этому украинцы "разорвали пуповину" с Россией.