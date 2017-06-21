В США скончался рэпер Prodigy

Во вторник, 20 июня, в американском Лас-Вегасе на 43-м году жизни умер известный рэпер Альберт Джонсон (псевдонимом — Prodigy).

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на портал TMZ.

Издание уточнило, что несколько дней назад исполнителя госпитализировали в связи с обострением малокровия, от которого он страдал с раннего детства.

"Вскоре врачи сообщили печальную весть о кончине рэпера. Причина смерти пока не называется", — говорится в статье.

Напомним, Prodigy был популярен в 90-е годы, когда вместе с рэпером Havoc выступал в дуэте под названием Mobb Deep. Ранее стало известно, что в США скончался режиссер Джон Эвилдсен, который получил известность, в частности, благодаря фильму "Рокки".