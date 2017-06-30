Хиты "Евровидения" впервые в истории выпустили на виниловых дисках

Организаторы международного конкурса "Евровидение" впервые в истории выпустили комплект виниловых дисков с песнями конкурсантов текущего года.

Об этом заявлено на официальном сайте конкурса, сообщают "Украинские Новости".

Каждый набор включает в себя 4 пластинки, а также книгу, в которой написаны биографии участников и напечатаны эксклюзивные фотографии с "Евровидения-2017", и диск. Данная коллекция ограничена и имеет только 1500 наборов.

Стоимость набора составляет 139 евро.

Напомним, Украина может заплатить штраф из-за недопуска Юлии Самойловой на "Евровидение".