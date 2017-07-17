Жванецкий, Ступка и Максакова: в Одессе стартовал кинофестиваль

В Одессе стартовал восьмой Одесский кинофестиваль (продлится по 22 июля).

Об этом пишет Сегодня.

Открытие проходило в роскошном Оперном театре, а главными звездами красной дорожки стали, без сомнения, молодые родители Дмитрий Ступка и его жена Полина Логунова. А все потому, что Полина не пошла на поводу у моды: в то время как большинство дам на дорожке блистали в нарядах "спереди глухо, но вся спина голая", Полина сделала акцент на декольте. И надо отдать ей должное: после родов она находится в прекрасной физической форме.

Среди гостей на дорожке, конечно же преобладала "одесская когорта": Михаил Жванецкий, Борис Барский с женой, Олег Филимонов. Из Киева приехали Виктор Андриенко, Антонина Ноябрева, Катерина Молчанова и Алексей Тритенко. За Голливуд отдувались звезды "Хоббита" и "Игры престолов" — Эйдан Тернер и Сибель Кекилли. Роскошное убранство театра способствовало тому, что гости буквально создавали пробки на лестницах: все пытались красиво запечатлеть себя на фоне золотых старинных канделябров. Но всех "сделал" мэр Одессы Геннадий Труханов: он после своего приветственного выступления сделал селфи прямо на сцене — на фоне зрительно зала.

Нынешний ОМКФ бьет все свои предыдущие достижения. "В этом году на фестиваль было подано 911 заявок из 81 страны, 5 континентов! Это рекорд", — не скрывала гордости президент фестиваля Виктория Тигипко. Второй рекорд: на участие в Национальном конкурсе было подано 265 фильмов. Всего же в этом году на фестивале покажут 48 украинских картин! А ведь еще пару лет назад подобная цифра казалась чем-то из области фантастики…

Напомним, звезда фильма "Хоббит" стал членом жюри на Одесском кинофестивале.

фото dumskaya.net