Винни-Пуха запретили в Китае

В китайских социальных сетях начали блокировать записи, где упоминается персонаж повестей английского писателя Алана Милна Винни-Пух.

Это заметили пользователи сервиса Sinai Weibo (аналог Твитера) и мессенджера WeChat.

Как пишет kp.ua, ссылаясь на The Financial Times, официально власти Китая о запрете не объявляли.

В частности, возможной причиной блокировки мировые СМИ называют традицию сравнения Винни-Пуха с президентом КНР Си Цзиньпином.

A bear, however hard he tries, Falls foul of Chinese censors' eyes https://t.co/ToOCHHZT7I pic.twitter.com/8H9ITqIc1M