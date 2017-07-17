Винни-Пуха запретили в Китае

В китайских социальных сетях начали блокировать записи, где упоминается персонаж повестей английского писателя Алана Милна Винни-Пух.

Это заметили пользователи сервиса Sinai Weibo (аналог Твитера) и мессенджера WeChat.

Как пишет kp.ua, ссылаясь на The Financial Times, официально власти Китая о запрете не объявляли.

В частности, возможной причиной блокировки мировые СМИ называют традицию сравнения Винни-Пуха с президентом КНР Си Цзиньпином.

A bear, however hard he tries, Falls foul of Chinese censors' eyes https://t.co/ToOCHHZT7I pic.twitter.com/8H9ITqIc1M — Financial Times (@FT) 16 июля 2017 г.

В 2016 году в китайском сегменте интернета уже блокировали Винни-Пуха. Но не надолго. Вероятно, в шуточных сравнениях плюшевого мишки и Си Цзиньпина правительство увидело попытки подорвать достоинство президента.

В Китае широко распространена интернет-цензура. Власти разработали проект "Золотой щит", который более известный как Великий китайский файрвол. Веб-страницы фильтруются по ключевым запросам и "чёрному списку" адресов сайтов. В Китае запрещены Twitter, Facebook, Google, Instagram, Wikipedia, Wikileaks, YouTube.

Напомним, в России мультик "Ну, погоди!" запретили показывать детям.