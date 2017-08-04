Горящий август: Как продуктивно провести самый жаркий месяц в Киеве

Жара не способствует хорошему настроению и активности, однако последний месяц лета важно провести насыщенно. Благо, в столице проводят множество мероприятий, достойных внимания.

"Главред" подобрал несколько самых интересных, чтобы вам было проще составить план своего августа.

3-7.08

Vedalife Island: Фестиваль йоги и ведической культуры

Труханов остров

Фестиваль Vedalife проходит в Украине уже 7 лет. Он объединяет поклонников здоровой и осознанной жизни, людей, интересующихся веганством, йогой, духовными практиками. Если вам интересно узнать что-то новое и познакомиться ближе с другой культурой — приходите на Vedalife, участвуйте в мастер-классах, слушайте лекции и познавайте.

https://www.facebook.com/events/300883470356714

4.08

Pre-party Koktebel Jazz Festival

Alchemist Bar

Для многих Koktebel Jazz Festival уже давно стал приятной традицией. Если вы — его постоянный посетитель или, наоборот, хотите прочувствовать дух этого фестиваля, обязательно загляните на пре-пати. Это будет своеобразная неформальная встреча в кругу любимых слушателей и резидентов Special Stage. На сцене — reFUNKtion Kiev Music Band, Votuma, Mishukov и Юрий Шустов.

https://www.facebook.com/events/1447787321963902

4.08

Открытие выставки Jazz portraits

Old Fashioned Bar

Взглянуть на джаз через фотографию — это увлекательный эксперимент и возможность открыть для себя новые особенности такого сложного музыкального направления. 4 августа в Old Fashioned Bar открывается выставка фотохудожника Игоря Петрова, на которой можно будет увидеть работы, снятые в течение трёх лет на фестивалях АльфаДжаз, а также услышать живое выступление квартета Богдана Гуменюка, одного из самых искусных саксофонистов Украины.

https://www.facebook.com/events/211408489388957

6.08

Вечеринка L8 Boat Sunset Cruise

Корабль Silver Wave

Вечеринка может быть похожа на круиз, если это L8 Boat Sunset Cruise. Вас ждут танцы до заката на красивом корабле Silver Wave под шум реки и музыку резидентов L8 Park, Moses, Shtenge и S.A. Tweeman. И не забудьте: главный модный тренд сезона — розовый. Его и надевайте.

https://www.facebook.com/events/1942876169333459

12.08

Рэп Шмэп Йо Кураж Базар

арт-завод "Платформа"

От Куража к Куражу веселее. В этот раз организаторы решили посвятить очередной Кураж Базар рэп и хип-хоп культуре. На мероприятии, как и всегда, будут представлены стильные фотозоны, множество украинских брендов и вкусный фудкорт, а хедлайнером базара 12 августа станет культовый исполнитель 90-х — Децл.

https://www.facebook.com/events/149162662272117

15.08

Джазнапляже — Smooth Operation

ЮБК

В Киеве на пляже "ЮБК" состоится совершенно уникальный по формату джазовый концерт. На сцене сойдутся четыре саксофона в сочетании с барабанами, перкуссией, клавишами и контрабасом! Для вас прозвучат авторские аранжировки Маркуса Джонса, Эрика Дариуса, Маркуса Андерсона в стиле smooth jazz, R&B и funk. "Smooth Operation" — самый влиятельный музыкальный проект в Украине, посвященный стилю smooth jazz. В его состав входят 9 профессиональных музыкантов, услышать в живую которых можно будет уже 15 августа.

https://www.facebook.com/events/661943480660725

20.08

Квартирник ЦеШо

Дах

В преддверии ГогольФеста Киев наполняют яркие события. Одно из таких — квартирник ЦеШо. ЦеШо — новый музыкально-театральный проект Влада Троицкого и "Театр-Пральня. Вас ожидает яркое и нетипичное представление, которое позволит больше узнать о современном искусстве и посмотреть на привычные вещи нетипичным взглядом.

https://www.facebook.com/events/1858973371087495

25.08

Вечеринка L8 Park Legends: Christian Löffler (DE)

L8 Park

Christian Löffler — восходящая звезда берлинской электроники. Рассказывая о своей музыке, Кристиан говорит, что старается соединить меланхолию с эйфорией. На выходе у него получается что-то абсолютно сказочное и невероятное. Описывать словами сложно — лучше один раз услышать. Christian Löffler уже выступал в Украине вместе с David August в апреле. Если вы пропустили это событие — приходите в L8 Park 25 августа.

https://www.facebook.com/events/1439618232789254

28.08

Концерт alt-J

арт-завод Платформа

alt-J — это Джо Ньюмен, Гус Ангер-Хамильтон и Том Грин. Их музыка — смесь джамп-фолка и трип-фолка. В музыкальном плане alt-J создают нечто совершенно оригинальное, соединяя ритмичные мелодии с мужским вокалом. 28 августа они выступят в Киеве на арт-заводе Платформа. Концерт уже вызвал небывалый ажиотаж, потому поторопитесь с билетами, если хотите услышать этих ребят в живую.

https://www.facebook.com/events/767042606778632

Анастасия Волокита