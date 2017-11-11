Днепропетровскую и Кировоградскую области переименуют

Украинский институт национальной памяти готовит обращение к народным депутатам о необходимости переименования Днепропетровской и Кировоградской областей, заявил глава института Владимир Вятрович во время чата на "Главреде".

"Это требует изменения в Конституцию. Уже сейчас работаем с депутатами, чтобы они начали сбор подписей - нужно 150 подписей, которые инициировали эти изменения, и чтобы потом было конституционное большинство, которое бы проголосовало за изменение названия этих областей", - рассказал он.

Вятрович также добавил, что этот вопрос уже обсуждался на "круглом столе" в парламентском комитете по вопросам права.