Хворостовский посмертно вошел в число номинантов на премию "Грэмми"

Скончавшийся 22 ноября российский оперный певец Дмитрий Хворостовский вошел в число номинантов на премию "Грэмми".

Полный список номинантов обнародован на сайте премии.

При этом Хворостовский претендует на награду в номинации "Лучший классический сольный вокальный альбом" за "Вокальный цикл Свиридова: отчалившая Русь" (совместно с ансамблем "Стиль пяти" под управлением дирижера Константина Орбеляна и Санкт-Петербургским государственным симфоническим оркестром).

Также в этой номинации представлен дирижер Максим Емельянычев совместно с американкой Джойс Ди Донато и оркестром Pomo d"Oro за альбом "Война и мир: гармония через музыку".

Дирижер Валерий Гергиев номинирован за "Золотого Петушка" Николая Римского-Корсакова на награду "Лучшая опера". Солистами выступили Аида Гарифуллина, Андрей Серов и Владимир Феляуэр (Мариинский театр).

Больше всего номинаций получил американский рэпер Джей Зи, который представлен в восьми категориях, включая "Альбом года" и "Лучшую песню года".

В семи категориях претендует на награды рэпер Кендрик Ламар, за которым следует поп-певец Бруно Марс, представленных в шести категориях. Пять номинаций у американской R&B певицы SZA.

Напомним, Хворостовский скончался в возрасте 55 лет в Лондоне 22 ноября. Он два с половиной года боролся с раком мозга — опухоль у певца была диагностирована в июле 2015 года.