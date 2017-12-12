Стал известен полный состав жюри украинского Нацотбора на "Евровидение-2018"

В состав жюри Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2018" вместе с Джамалой и Андреем Данилко займет музыкант, саунд-продюсер и основатель группы The Maneken Евгений Филатов.

В своем комментарии новый судья сказал о том, что среди полуфиналистов Нацотбора 2018 ожидает увидеть, в первую очередь, молодых амбициозных исполнителей.

"За последние несколько лет в Украине можно отметить стремительно растущую перспективу развития новой и интересной музыки. С каждым годом у нас появляется все больше независимых музыкантов, которые звучат качественно. Поэтому на конкурс я возлагаю очень большие надежды. Хочется, чтобы он открыл новых первоклассных артистов, а озвученная тенденция сохранилась и в ближайшие годы", - сказал Филатов.

К слову, он давно и плодотворно возделывает ниву украинской поп-музыки. До создания в 2007 году сольного проекта The Maneken Филатов выступал в роли саунд-продюсера и аранжировщика большого количества шлягеров. Кроме того, совместно со своей супругой Натой Жижченко (солисткой коллектива ONUKA) он запустил и руководит музыкальным лейблом VIDLIK Records.

Напомним ранее, в Украине выбрали ведущего Национального отбора на Евровидение-2018.