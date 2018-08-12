В Британии девочка с синдромом Дауна стала высокооплачиваемой моделью: опубликовано видео

Грейс мастерски позирует фотографам / Daily Mail

Грейс Уортон, 7-летняя жительница Великобритании с синдромом Дауна, работает моделью и сотрудничает с известными компаниями, среди которых корпорации Disney и CBeebies. По словам Шерил, мамы Грейс, девочка просто обожает камеру и после фотосессий стала более уверенной в себе.

«Все считают ее действительно красивой, а она очень любит внимание. Грейс определенно одна из миллиона», - цитирует маму «особенной» дочки Daily Mail.

Шерил призналась, что была просто в шоке, когда врачи сообщил, что у ее будущего ребенка синдром Дауна. Она долго переживала, но ни она, ни ее муж не допускали мысли о том, чтобы прервать беременность.

Кроме того, родители Грейс говорят, что осознали, что Грейс никогда не была больна в привычном понимании этого слова. Основная серьезная проблема Грейс — речь. Но родители юной модели уверены, что это временные трудности, ведь девочка делает успехи, занимаясь с логопедом.

Напомним, Тилан Блондо, завоевавшая в свое время титул самой красивой девочки в мире, в последнее время радует своих поклонников в Instagram довольно откровенными фото – то в купальнике, то со смелым декольте.