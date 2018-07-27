В Нигерии обнаружили самую красивую девочку в мире: фото

Пользователи Instagram и британские СМИ признали пятилетнего ребенка из Нигерии "самой красивой девочкой в мире".

В частности, такой статус красивой девочке отдали читатели издания The Mirror.

Фотографиями девочки по имени Джейр из Нигерии поделилась в своем аккаунте фотограф Мофе Бамаива. Она отметила, что ребенок, несмотря на отсутсвие опыта, очень раскованно чувствовал себя перед камерой.

"О да, она человек! Но она еще и ангел", — подписала она снимки.

Бамаива добавила, что у девочки есть две сестры "с красивыми лицами и сильными характерами", и она вдохновила их мать завести девочкам профили в Instagram.

За несколько дней снимки набрали тысячи лайков, а поклонники назвали девочку в комментариях "просто божественной", "безумно красивой" и "абсолютно неотразимой". Тем не менее, нашлись и критики, обвинившие фотографа в использовании фоторедактора и в том, что на девочку якобы надели парик.

Напомним, британская школьница Хейли Гарднер превратила свою левую руку, на которой отсутствуют пальцы из-за синдрома амниотической группы, в героя приключений по имени Фред.