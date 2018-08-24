Когда и как празднуется День шахтера в 2018 году в Украине

24 августа 2018, 06:15

"Главред" узнал историю праздника и собрал идеи поздравлений.

Когда отмечают День шахтера в Украине / Фото из открытых источников

Из-за сложных условий работы украинские шахты считаются одними из самых опасных в мире.

Это связано как с крайне сложными горно-геологическими факторами, так и с возрастом самих шахт (массовое закрытие шахт в 1990-х годах обусловлено как раз их завешенным сроком эксплуатации – более 100 лет). Добавьте сюда выбросы метана и угольной пыли – и вы поймете, почему профессия шахтера считается в Украине одной самых опасных, но в то же время уважаемых.

День шахтера: дата

День шахтера Украина отмечает в последнее воскресенье августа. В 2018 году праздник выпал на 26 августа. Особенно широко он отмечается на Донбассе.

В этот же день отмечают День шахтера в России, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане.

День шахтера: история

Читайте также"Теперь уголек на складе лежит". Шахты "ДНР" резко сократили добычу угляОфициально День шахтера в Украине празднуется с 1993 года. Хотя истоки свои торжество берет с 1935 года, когда в конце августа был установлен Стахановский рекорд по добычи угля: за сутки удалось добыть 102 тонны антрацита при норме в 7 тонн, то есть норма тогда была превышена в 14 раз.

29 августа 1948 года этот праздник впервые отметил СССР.

День шахтера: поздравления

Дорогие шахтеры! Поздравляю вас с замечательным профессиональным праздником! Желаю, чтобы вы с радостью приходили на работу, без опасений спускались в забой, а потом с чувством выполненного долга благополучно возвращались домой, где ждет любимая жена и дорогие ненаглядные детишки! Пусть будет мирное небо и чистый воздух под землей! Меньше проблем и больше счастья и удач!

***

Угольно-добывающая промышленность очень важна для экономики нашей страны. Качеством сырья определяется возможность теплообеспечения зданий, сооружений. А профессия шахтера — одна из самых тяжелых. В день шахтера примите наши поздравления, благодарность за Ваш труд! Берегите себя, будьте счастливы!

***

Шахтеры – парни сильные,

Отважные, красивые,

Пусть даже с пылью угольной –

Но с честью не поруганной,

Для них богатства Родины –

Отдельный пункт, особенный.

Вы сильные и смелые,

Вы горняки умелые!

***

С Днем шахтера, дорогие труженики! Низкий вам поклон за вашу неоценимую, рискованную работу, которой вы отдаете свою жизни. Низкий поклон вашим родственникам, которые, скрепя сердце, отпускают вас на службу и преданно ждут дома. Желаем вам железного здоровья, больше радостных моментов и ощущения мирного счастья в душе каждую секунду вашей жизни!

***

Из шахты ты выходишь, словно негр,

Усталость в теле, на устах же смех.

Уголь нам ты добываешь для тепла,

Желаем, чтобы жизнь твоя была бы хороша.

Пусть солнца луч проникнет в злую темень,

И возведет успех в большую твою степень.

Пусть счастье будет на работе и в семье,

Перед мечтой разрушь любой всегда барьер.

***

4 смс - 243 символа:

Поздравляю с Днем шахтера! Желаю всем работникам этого тяжелого труда отменного здоровья, терпения, внимательности, безопасности, надежности и уверенности. Будьте счастливы, стремитесь к своим мечтам и достигайте желанного. Добра вам и успеха!

***

3 смс - 184 символа:

Блеск угля, забой, порода

И отбойный молоток —

Нелегко он достается,

Для державы уголек.

Искренне мы пожелаем

Счастья и удач сейчас.

Пусть вас ангел охраняет

Каждый день и каждый час.

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