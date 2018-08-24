Когда и как празднуется День шахтера в 2018 году в Украине

"Главред" узнал историю праздника и собрал идеи поздравлений.
Из-за сложных условий работы украинские шахты считаются одними из самых опасных в мире.
Это связано как с крайне сложными горно-геологическими факторами, так и с возрастом самих шахт (массовое закрытие шахт в 1990-х годах обусловлено как раз их завешенным сроком эксплуатации – более 100 лет). Добавьте сюда выбросы метана и угольной пыли – и вы поймете, почему профессия шахтера считается в Украине одной самых опасных, но в то же время уважаемых.
День шахтера: дата
День шахтера Украина отмечает в последнее воскресенье августа. В 2018 году праздник выпал на 26 августа. Особенно широко он отмечается на Донбассе.
В этот же день отмечают День шахтера в России, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане.
День шахтера: история
Читайте также"Теперь уголек на складе лежит". Шахты "ДНР" резко сократили добычу угляОфициально День шахтера в Украине празднуется с 1993 года. Хотя истоки свои торжество берет с 1935 года, когда в конце августа был установлен Стахановский рекорд по добычи угля: за сутки удалось добыть 102 тонны антрацита при норме в 7 тонн, то есть норма тогда была превышена в 14 раз.
29 августа 1948 года этот праздник впервые отметил СССР.
День шахтера: поздравления
Дорогие шахтеры! Поздравляю вас с замечательным профессиональным праздником! Желаю, чтобы вы с радостью приходили на работу, без опасений спускались в забой, а потом с чувством выполненного долга благополучно возвращались домой, где ждет любимая жена и дорогие ненаглядные детишки! Пусть будет мирное небо и чистый воздух под землей! Меньше проблем и больше счастья и удач!
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Угольно-добывающая промышленность очень важна для экономики нашей страны. Качеством сырья определяется возможность теплообеспечения зданий, сооружений. А профессия шахтера — одна из самых тяжелых. В день шахтера примите наши поздравления, благодарность за Ваш труд! Берегите себя, будьте счастливы!
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Шахтеры – парни сильные,
Отважные, красивые,
Пусть даже с пылью угольной –
Но с честью не поруганной,
Для них богатства Родины –
Отдельный пункт, особенный.
Вы сильные и смелые,
Вы горняки умелые!
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С Днем шахтера, дорогие труженики! Низкий вам поклон за вашу неоценимую, рискованную работу, которой вы отдаете свою жизни. Низкий поклон вашим родственникам, которые, скрепя сердце, отпускают вас на службу и преданно ждут дома. Желаем вам железного здоровья, больше радостных моментов и ощущения мирного счастья в душе каждую секунду вашей жизни!
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Из шахты ты выходишь, словно негр,
Усталость в теле, на устах же смех.
Уголь нам ты добываешь для тепла,
Желаем, чтобы жизнь твоя была бы хороша.
Пусть солнца луч проникнет в злую темень,
И возведет успех в большую твою степень.
Пусть счастье будет на работе и в семье,
Перед мечтой разрушь любой всегда барьер.
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Поздравляю с Днем шахтера! Желаю всем работникам этого тяжелого труда отменного здоровья, терпения, внимательности, безопасности, надежности и уверенности. Будьте счастливы, стремитесь к своим мечтам и достигайте желанного. Добра вам и успеха!
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3 смс - 184 символа:
Блеск угля, забой, порода
И отбойный молоток —
Нелегко он достается,
Для державы уголек.
Искренне мы пожелаем
Счастья и удач сейчас.
Пусть вас ангел охраняет
Каждый день и каждый час.
Еще больше поздравлений в наших последующих материалах.