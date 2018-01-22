Взрыв на шахте Донбасса: 8 пострадавших, на поверхность выведены более 400 горняков

В Донецкой области в результате вспышки метана на частной шахте "Шахтоуправления Покровское" пострадали 8 горняков.

Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в своем Facebook.

По его словам, шахтеры получили ожоги различной степени и доставлены в краматорскую больницу.

"Происшествие произошло в 16:22, в то время в шахте находилось 406 человек, непосредственно на аварийном участке — 37 человек. Все горняки оповещены об аварии и выведены на поверхность.

Работы на блоке 10 приостановлены до выяснения обстоятельств и причин происшествия", — сообщил губернатор.

Напомним, на неподконтрольной Украине территории Донбасса на шахте в городе Ждановка Донецкой области в результате взрыва метана погибли два горняка.