В Индии педагог умерла в прямом телеэфире после обсуждений смерти на работе

Скриншот из видео

В Индии профессор Рита Джитендра скончалась после сердечного приступа, пережитого в прямом телевизионном эфире.

Соответствующее сообщение опубликовали журналиста издания Daily Mail. Согласно их информации, женщине мгновенно стало плохо, когда она отвечала на вопрос журналиста программы "Доброе утро". Известный индийский педагог, писательница и художница, рассказывала о своей жизни и карьере, как вдруг замолчала на полуслове и потеряла сознание.

Ее срочно доставили в больницу из телестудии, однако врачи не сумели спасти жизнь Джитендры.

Жутковатый интерес у журналистов вызвал тот факт, что профессор рассказала в прямом эфире, что хотела бы уйти из жизни "на ходу" − как бывший президент Индии Абдула Калам, умерший во время лекции в университете.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Харьковщине сестры погибли в ДТП, транслируя свою смерть в соцсети.