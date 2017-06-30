На Харьковщине сестры погибли в ДТП, транслируя свою смерть в соцсеть

На Харьковщине в городе Изюм в ночь на 30 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего погибли два человека, которые во время аварии вели прямую трансляцию в социальную сеть Instagram.

За рулем автомобиля BMW находилась 24-летняя девушка, с ней была ее 16-летняя подруга. Машина врезалась в столб, в результате чего водитель скончалась по дороге в больницу от тяжелых травм, а пассажир погибла на месте, сообщает "Харьков Live".

На видео видно, как жертвы происшествия употребляют в машине алкоголь, который, возможно, и стал причиной аварии. Также был записан момент столкновения и разговоры свидетелей ДТП.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины Харьковщины, по факту ДТП составлены все документы для проведения необходимых экспертиз и установления причин.

Автомобиль помещен на площадку для хранения изъятого транспорта.

В полиции также отметили, что после столкновения со столбом 24-летняя женщина-водитель BMW получила телесные повреждения, от которых скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу. 16-летняя девушка-пассажир скончалась на месте аварии.

Как сообщал Depo.Харьков, ДТП произошло на проспекте Независимости. Водитель автомобиля BMW с иностранными регистрационными номерами не справилась с управлением и совершила столкновение с опорой электросети. После этого автомобиль отлетел и ударился о дерево.

Напомним. 29 июня, под Киевом лоб в лоб столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль, произошел пожар, пострадали три человека.

Видео: Харьков LIVE