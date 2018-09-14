В Шотландии поступившей в университет дочери миллиардера наймут слуг "для комфорта"

Слуги. Иллюстративное фото / BBC.com

Поступившая в шотландский университет дочь индийского миллиардера желает набрать на работу дюжину слуг − "ради облегчения учебной жизни".

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского издания The Sun. Согласно обнародованным данным, девушка поступила в Сент-Эндрюсский университет.

Заботливый отец приобрел ей старинный особняк − чтобы девушке "не пришлось ютиться и тесниться в общежитии". Естественно, что тут же понадобились слуги на должности шеф-повара, горничной, шофера и т.д.

Кроме всего прочего, наемные работники будут следить за тем, чтобы девушка высыпалась, правильно питалась и имела изысканный гардероб.

Объявление о наборе слуг было опубликовано от имени рекрутского агентства Silver Swan. В нем значилось, что на зарплаты отец девушки выделил около 30 тысяч фунтов стерлингов в год (около 1,098 млн гривен).

Напомним, ранее сообщалось о том, что обе дочери президента Петра Порошенко будут учиться в Великобритании.