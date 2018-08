Обе дочери Порошенко будут учиться в Великобритании: стала известна сумма обучения

Александра Порошенко / "Новое время" / архив семьи Порошенко

Несколько прояснилась ситуация с тем, где будет получать высшее образование одна из младших дочерей президента Порошенко – Александра.

После окончания британского колледжа "Конкорд" девущка будет учиться в "Университетском колледже Лондона". Именно в этом учебном заведении получала высшее образование Анастасия – дочь бывшего главы Администрации президента Бориса Ложкина.

Евгения Порошенко также будет учиться в Великобритании. Об этом сообщила супруга президента Марина Порошенко в комментарии агентству Интерфакс-Украина, добавив, что после получения образования их дети намерены вернуться в Украину.

"Дочери поступили в University of the Arts in London и University College London на специальности "Анимация" и "Экономика". Мы как родители ими гордимся", - сказала Порошенко.

К слову, старший брат Александры, Алексей, свое первое высшее образование получал именно в Великобритании, закончив Лондонскую школу экономики и политических наук (LSE).

Как сообщает Страна, год обучения для иностранцев на уровне "Бакалавр" в "Университетском колледже Лондона" стоит 23 975 долларов США (около 678 тысяч гривен по текущему курсу Нацбанка Украины).

Напомним, ранее сообщалось о том, что дочери Порошенко не поступили ни в один вуз в Украине.